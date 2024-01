¡Es oficial! Sophie Turner comparte las primeras fotos con su novio Peregrine Pearson

El 2024 no ha podido empezar mejor para Sophie Turner, que vuelve a estar ilusionada tras su mediático e inesperado divorcio de Joe Jonas, padre de sus hijas Willa, de 3 añitos, y Delphine, de 1, decisión que comunicaron el pasado mes de septiembre y con la que ponían el punto final a cuatro años de matrimonio. Ahora, la estrella de Juego de tronos ha encontrado el amor en Peregrine Pearson, hijo del cuarto vizconde de Cowdray, con quien fue vista por primera vez en noviembre dando rienda suelta a su pasión durante un viaje a París en el que estuvo acompañada de un grupo de amigos. Un incipiente romance en el que la intérprete ha dado un gran paso: publicar sus primeras fotos juntos.

Sus primeros posados juntos, en la nieve y con amigos

Ha sido este último lunes de mes cuando Sophie, que soplará las velas de su 28º cumpleaños el próximo 21 de febrero, ha compartido con su millonaria comunidad de fans las primeras instantáneas en las que aparece acompañada de Peregrine, de 29. Junto a otra pareja de amigos, llamados Amadea Kimmins y Rupert Gorst y que serían íntimos del aristócrata británico, pues sus perfiles privados son seguidos por Olympia de Grecia, con quien Peregrine salió durante tres años, ambos han hecho una encantadora escapada a la nieve. Selfies, posados invernales, esquís, telesillas, paseos bajo el sol, bailes y vistas a la montaña propias de postal han estado presentes en este viaje, que simboliza mucho más que un agradable periplo. ¿El motivo? Es la confirmación oficial de la intérprete, que, hasta la fecha, había evitado pronunciarse sobre este vínculo, algo que ahora hace a través de un carrusel de imágenes.

Si bien en las capturas no se ve los rostros de sus protagonistas, pues van ataviados con conjuntos de esquí, incluidas gafas protectoras y voluminosos trajes, el joven, que hasta hace poco estaba considerado uno de los solteros más codiciados de la alta sociedad de Gran Bretaña y cuya familia es poseedora de una fortuna de cerca de 224 millones de libras esterlinas, está etiquetado en ellas. Es cuestión de tiempo ver si reacciona con algún comentario, pero, por el momento, la sintonía con la protagonista de cintas como Heather, X-Men o Josie es más que evidente. "¿Jägerbomb para alguien?", reza el pie del post, en el que Turner se refiere al cóctel elaborado a base de Jägermeister y Red Bull.

Joe Jonas, ¿ha rehecho también su vida?

Esta nueva historia de amor de la nominada al Emmy por su papel de Sansa Stark y Peregrine, de quienes ahora también sabemos que comparten afición por el esquí, es la primera que se conoce desde que la actriz anunciara su separación del integrante de los Jonas Brothers. Una determinación que trataron de llevar de forma amistosa, pero cuyo acuerdo de custodia desembocó en una desagradable batalla legal y, finalmente, en un pacto temporal. En este contexto de nuevas etapas vitales, Joe, de 34 años, también parece estar rehaciendo su vida, en su caso, con la modelo estadounidense Stormi Bree, de 33, una información que vuelcan medios internacionales como Daily Mail o Page Six después de que fueran vistos juntos en el aeropuerto privado de Cabo San Lucas, en México.

En las instantáneas publicadas por las citadas cabeceras se ve a la maniquí y al intérprete de éxitos musicales como This is me o Just in love, ambos enfundados en looks cómodos y casuales negros, mientras portan sus equipajes. El mismo día que las imágenes salieron a la luz, el cantante, que en ellas también luce una gorra de béisbol roja y lentes de sol para proteger sus ojos, publicó en su cuenta un enigmático vídeo de las olas del mar rompiendo contra las rocas. Unas metafóricas imágenes a las que añadió la versión instrumental de la canción I Think Of You de Rodríguez de 1971 en la que habla del amor: "Trae recuerdos de cuando estabas aquí. De tu sonrisa, tu risa fácil. De tu beso esos momentos después. Pienso en ti".

