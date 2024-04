Mark Wahlberg posa con sus hijos adolescentes en Hawái y se queja de que ya son más altos que él

Mark Wahlberg está de vacaciones en Hawái con su familia. El actor de Ted, de 52 años, quiso inmortalizar el momento y posó para una foto en la que aparece su esposa, la modelo Rhea Durhan, y dos de sus hijos adolescentes durante sus días de descanso en este paraíso en medio del Pacífico. "Mis muchachos", escribió Durham, de 45 años, junto a varios emojis de temática tropical. "Qué momento", escribió Wahlberg mientras compartía la imagen con sus seguidores. "Nada como esto. Excepto que esos dos chicos ya son más altos que yo", dijo de sus hijos Michael, que ya tiene 18 años, y Brendan, de 15.

Cuatro hijos

No es que él sea muy alto, mide 1'73, pero sus hijos ya le han superado con creces tanto a él como a su mujer y así en tono de broma se lo transmitían a sus seguidores. Hace un mes su hijo mayor, Michael, cumplió la mayoría de edad "Feliz cumpleaños número 18, amigo, no puedo creer lo rápido que has crecido. Me siento muy orgulloso del joven que eres", escribió Wahlberg. El actor se casó con Rhea Durham en 2009 después de ocho años de noviazgo, durante los cuales dieron la bienvenida a sus tres hijos mayores, los dos varones, y a su hija Ella, de 20 años, que estudia en la Universidad de Clemson en Carolina del Sur, mientras que la más pequeña Grace, de 14 años, vino al mundo meses después de su boda.

La estrella de Transformers se mudó en 2022 de Los Ángeles a Las Vegas en busca de calidad de vida y que sus hijos pudieran prosperar y perseguir sus intereses. "Así puedo darles a mis hijos una vida mejor y que persigan sus sueños, ya sea mi hija con la hípica, mi hijo como jugador de baloncesto o mi hijo menor como golfista. Esto tenía mucho más sentido para nosotros", declaró Wahlberg en la revista People.

La familia se ha adaptado a la perfección a su nueva vida en Nevada. "Todo el mundo se ha adaptado muy bien. Todos los niños están en la escuela y todos están contentos". A su vez, al actor no han dejado de llegarle ofertas de trabajo. Estas últimas vacaciones de Wahlberg se producen precisamente después de que haya regresado de rodar en Australia las películas Six Billion Dollar Man y Play Dirty. Además de su carrera como actor, es copropietario, junto a dos de sus nueve hermanos, de la cadena de hamburguesas Wahlburgers, que actualmente cuenta con 49 establecimientos en todo el mundo.