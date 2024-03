De sus complicados inicios a su próxima boda: la bonita historia de amor de Pinar Deniz ('Secretos de familia') y su pareja

Pinar Deniz ha enamorado al público español con su papel como Ceylin en Secretos de familia. En la ficción, la abogada vive una apasionada y tormentosa relación con Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu). Al principio de su romance, la pareja es cuestionada ya que el hermano del fiscal ha sido acusado de haber matado a la hermana de la letrada, pero ni eso lograba separarlos. El destino seguirá poniéndoles a prueba, pero su amor puede con todo y consiguen estar juntos a pesar de las dificultades. Aunque en la vida real la existencia de la actriz es mucho más tranquila que la de su personaje, la protagonista de Vatanım Sensin también ha tenido que luchar por su historia de amor y, al igual que la exfiscal, ha salido victoriosa.

La protagonista de Actriz, de 30 años, atraviesa un gran momento vital: por un lado triunfa con Yargi, como se conoce a la exitosa ficción de Antena 3 en su idioma original, y, por otro, está feliz y enamorada junto al también actor Kaan Yıldırım, con quien comenzaba un romance a mediados de 2022 y con el que se comprometía el pasado verano. Pese a lo bonito que pueda parecer, su historia no ha sido un camino de rosas y han tenido que luchar contra viento y marea para demostrar que lo suyo iba en serio, algo que ha quedado sobradamente probado con su próximo enlace.

Su cuestionado inicio

Todo comenzaba en el verano de 2022. Pinar Deniz y Kaan Yıldırım, 37 años, pasaron sus vacaciones en Urla, provincia de Esmirna, en la costa turca del mar Egeo. Los dos actores compartían imágenes sobre sus días de descanso y de relax de manera independiente, tratando de ocultar que habían viajado juntos. Pero a sus seguidores, a los que no se les escapa detalle, se dieron cuenta de que estaban el uno con el otro ya que en las fotografías de ambos aparecían las gafas de sol y una pulsera que lucía el actor, detalles que, sin querer, dejaban al descubierto su relación.

Todo habría sido normal si no fuera porque el protagonista de Bandits acababa de terminar una breve relación con Hande Erçel tras su sonada ruptura con Kerem Bürsin, que apenas duró unos meses, y fueron muchos los que apuntaron a que su historia de amor no acabó bien, señalando que el motivo de la ruptura de la pareja se debió, precisamente, a que el interprete de Sipahi habría solapado su noviazgo con la protagonista de Love is in the air con Pinar. Algo sobre lo que ni Kaan ni la protagonista de Love 101, quisieron pronunciarse en ese momento.

La confirmación de su amor

Lo novios no hacían su primera aparición pública juntos hasta septiembre de 2022. De la mano y muy sonrientes asistían al concierto de Melike Şahin celebrado en el Harbiye Open Air de Estambul, confirmando así su relación y declarando lo felices que estaban.

Unos días después se volvía a ver a los enamorados, en esa ocasión fueron a ver la obra de teatro Aydınlıkevler en Maslak Uniq, en Sariyer, en la parte europea de la capital turca. A la salida de la misma, la pareja respondía a las preguntas de los periodistas que les estaban esperando. "Tenemos una muy buena relación, somos muy felices. No queremos ocultarnos a cada minuto, vivimos nuestras vidas y participamos en eventos. Todo va bien entre nosotros", afirmaba entonces Pinar, quien, en ese momento, añadía que no estaban "pensando en casarse por ahora".

Tras sus dos apariciones públicas, la pareja daba un paso más y compartía sus primeras imágenes juntos y enamorados. Desde ese momento y hasta el día de hoy, los actores no se han ocultado y han gritado su amor a los cuatro vientos siempre que han tenido ocasión, presumiendo en sus perfiles de su relación siempre que han podido.

Una historia siempre en el punto de mira

A sus cuestionados inicios, se suman también las presiones de parte de un sector de los fans de la protagonista de Condena de amor por su nueva relación. Los seguidores de Pinar no veían con buenos ojos su noviazgo con Kaan por la fama de donjuán que precedía al actor, quien ha salido con varias mujeres del medio artístico turco e incluso llegó a casarse con la actriz Ezgi Eyüboğlu. Los fieles de la intérprete de Kırmızı Oda tenían miedo de que las cosas no fueran bien entre ellos y que el intérprete de Kopuk le rompiera el corazón. Nada más lejos de la realidad ya que la pareja se entiende a las mil maravillas y están profundamente enamorados.

Los novios también han tenido que lidiar contra los rumores que apuntaban a que la química que desprenden Kaan Urgancıoğlu, de 42 años, y Pinar Deniz en Secretos de familia, quienes ya habían trabajado juntos interpretando a una pareja en Aşk 101, había terminado atravesando la pantalla y ambos estaban viviendo un romance en la vida real.

Los dos actores no han ocultado nunca su buena conexión, ni la amistad y ni el estrecho vínculo que han creado gracias a la exitosa ficción, pero sí han negado tener ningún tipo de relación sentimental.

La bella actriz está feliz junto a su pareja y el protagonista de Kara Sevda vive un dulce momento personal: el pasado verano pasaba por el altar con Burcu Denizer en una boda sorpresa y, en diciembre, daba la bienvenida a Ardıç, su primer hijo.

El triunfo del amor

El pasado verano, tras vivir unas vacaciones de cuento de hadas en las que recorrieron juntos Grecia, Italia y Londres. La pareja nos sorprendía con el que, sin duda, será el mejor viaje de su vida y anunciaban su compromiso. La noticia sobre su futura boda la compartía Pinar a través de una instantánea tomada en Cambridge en la que podíamos verla eufórica, tratando de contener las lágrimas de emoción que brotaban de su ojos, junto a una frase en la que, no decía nada, pero con la que tampoco dejaba lugar a dudas. "Es lo que parece. 06.08.2023", escribía, dejando constancia del día en el que Kaan le había hecho la proposición de matrimonio.

Las especulaciones sobre un posible enlace entre ellos corrieron como la pólvora en los medios turcos, sobre todo después de que el intérprete subiera una imagen en la que se podía ver un anillo de pedida en la mano de su chica. Poco después, sin haber tenido confirmación oficial por parte de los protagonistas, al ser cuestionado por los periodistas, el actor reconocía que eran ciertos sus planes de boda. "La noticia del matrimonio es cierta. Nos vamos a casar", afirmaba Kaan poniendo fin a todo tipo de rumores.

Aunque no han confirmado la fecha en la que se darán el 'sí, quiero', sí se cree que se convertirán en marido y mujer este verano cuando Pinar finalice las grabaciones de la tercera y, por el momento, última temporada de Secretos de familia.Los novios tendrán una doble boda: la primera será junto a sus familiares y tendrá lugar en Estambul y la segunda un evento al que asistirán sus amigos, según Ufuk Özcan del medio turco Takvim. Mientras tanto, la pareja está disfrutando de una anticipada y eterna luna de miel y los hemos podido ver recientemente en un romántico viaje por Dubai en el que solo hay que mirarlos para sentir el amor que se profesan. Aunque en Yargi hemos visto a Pinar vestida de novia en dos ocasiones, no vemos el momento de verla caminar hacia el altar en la vida real para gritar aquello de que "¡vivan los novios!".