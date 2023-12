Kaan Urgancıoğlu ('Secretos de familia') habla del nacimiento de su primer hijo y desvela a quién se parece

Este 2023 será un año inolvidable para Kaan Urgancıoğlu, quien está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. Secretos de familia sigue arrasando con su tercera temporada en Turquía y no solo en su país, sino que la serie acaba de recibir el premio Emmy Internacional a mejor telenovela, convirtiéndole así en protagonista de un hito: ser el primer actor turco en haber ganado este galardón en dos ocasiones, la primera de ellas con Kara Sevda en 2017. Pero, si por algo recordará el intérprete de Love 101 estos doce meses, será, sin duda, por la llegada este diciembre de su primer hijo, fruto de su relación con la empresaria Burcu Denizer, con quien se daba el 'sí, quiero' en una boda sorpresa el pasado mes de junio.

Hace tan solo unos días Kaan Urgancıoğlu se estrenaba en el mundo de la paternidad, hecho que ya había declarado anteriormente que le hacía especial ilusión. Cansado, pero inmensamente emocionado y feliz, el flamante padre, de 42 años, desvelaba algunos detalles sobre el niño, como el nombre que habían elegido y la hora a la que llegó al mundo. "Nuestro bebé, Ardıç, nació a las 08.29 de la mañana", explicaba a los periodistas sin poder quitarse la sonrisa de la cara, además aseguraba que "tanto la madre como él, gozan de muy buena salud".

El actor confesaba que estuvo presente durante el nacimiento de su hijo y cómo vivió esa inolvidable experiencia. "Yo estuve con Burcu en el parto. Fue un parto difícil, agotador porque llevó mucho tiempo. Fue como ver una película en ese momento. Era como si no me estuviera pasando a mí, sino que estaba viendo un thriller desde el asiento de atrás", afirmaba. Por suerte, el intérprete de Operación Fortune: el gran engaño puede decir que "vi una película con final feliz".

Aunque apenas tiene unos días, Kaan se ha aventurado a sacarle parecido al pequeño y está convencido de que "Ardiç se parece a mí". Por lo que imaginamos que el rey de la casa es un bello niño moreno y de ojos oscuros como su padre. El artista también ha reconocido que no está listo para todos los cambios que su vida va a experimentar. "Escuché una canción de cuna muy bonita del difunto Kayahan y seguro que habrá momentos en los que me ayudará, pero, francamente, no estoy preparado para pasar noches sin dormir", ha dicho el intérprete con sinceridad.

Aunque estamos convencidos de que, si lo primero que ve al despertar es la carita de su bebé, cualquier falta de sueño estará compensada. Además, el que fuera el malvado Emir Kozcuoğlu en Kara Sevda, tiene terreno ganado ya que tiene práctica cambiando pañales. Tal y como ha asegurado en diferentes entrevistas, tiene un hermano mucho menor que él y esa tarea la tiene dominada, algo que, en este momento, seguro que le vendrá a las mil maravillas.

Ahora comienza el capítulo más bonito y apasionante de su vida, puesto que la realidad siempre supera a la ficción. Ya desde casa, el orgulloso papá compartía una foto efímera con el nombre del Ardiç dibujado en un cartel. Sobre la imagen escribía las palabras: "nueva página", junto a un corazón citando a su pareja. De este modo, el protagonista de Un lugar seguro dejaba clara la ilusión que embarga a los recién estrenados padres por el nuevo camino que han comenzado con uno más en la familia.

Pero esta no es la única instantánea que el artista ha compartido, ni la más entrañable. Kaan ha querido mostrarle al mundo su primer retrato junto a su hijo y ha subido una fotografía junto al bebé. Se trata de una preciosa imagen en blanco y negro en la que vemos como el actor mira con ternura a su hijo mientras le acaricia cariñosamente la cabecita. En la emotiva estampa no podemos ver el rostro de Ardiç pero, si hacemos caso a aquello de que los ojos son el espejo del alma, a través de los de su padre vemos el inmenso amor que se respira con la llegada del pequeño.

El triunfo del amor

Sin duda, el bebé ha sido un regalo de Navidad anticipado que ha llegado para colmar la felicidad de Kaan Urgancıoğlu y Burcu Denizer, quienes el pasado mes de junio daban la campanada y se casaban por sorpresa en el Consulado General de Turquía en Atenas. Fue una boda íntima donde solo estuvieron presentes los novios y sus testigos. Los nuevos esposos fueron los que hicieron pública su unión compartiendo imágenes del enlace a través de sus perfiles. En agosto, poco después de sellar su amor, saltaba la feliz noticia de que esperaban su primer hijo.

La relación entre Kaan y Burcu fue cuestionada en sus comienzos puesto que la empresaria hostelera era la exnovia de Doruk Tirman, un amigo cercano del actor, y su primera imagen juntos salió a la luz, en julio de 2022, tan solo 20 días después de que ambos rompieran. Sin embargo, la pareja ha sabido vivir ajena a los comentarios que se vertían sobre ellos demostrando que lo suyo era fuerte y real. Ahora han dado un paso más allá, poniendo el broche de oro a su historia de amor con la llegada de su hijo Ardiç.