Avance de 'Hermanos': una venganza destapa la verdad sobre el accidente que causó la muerte de Ahmet

Los acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa en Hermanos y no podemos esperar por saber qué va a pasar. Así que te avanzamos lo que les sucederá esta semana a tus personajes favoritos. Orhan se interpone entre Ömer y Dinger cuando este último se dispone a apuñalar al joven durante una pelea. El tío de los Eren acaba siendo herido por el cuchillo y, rápidamente, es trasladado al hospital. Por su parte, Aybike, tras escuchar la conversación entre su madre y Ayla, en la que se entera de que la viuda de Resul acabó con la vida de la madre biológica de Berk, habla con Şengül para rogarle que le confiese la verdad sobre lo ocurrido.

'Hermanos' dice adiós a otra de sus grandes protagonistas y deja en shock a los fans

Descubre el nuevo proyecto de Yiğit Koçak, Ömer en 'Hermanos', con una actriz turca que ha triunfado en Netflix

Şengül le cuenta a su hija que, después de encontrar a la madre biológica del chico, la llevó a su casa para enmendar la situación y le relata lo que allí presenció, pero también le reconoce que no sabe si realmente fue Ayla quien mató a Serpil. Justo en ese momento suena el teléfono de la mujer, al otro lado de la línea está Ömer, quien le informa de que Orhan ha sido apuñalado.

Akif actúa con Mahir como si fuera su hijo

El empresario, Nebahat, Mahir y Bahar cenan juntos en casa de los Atakul. Cuando la mujer se levanta para ir a la cocina, el chico, con la excusa de echarle una mano, también lo hace. Una vez allí, el joven se sincera con ella y le dice que él no pretende sustituir a Doruk. Ante la confesión del muchacho, la mujer de Akif le pide ayuda con su marido para intentar protegerlo y cuidar de su salud mental.

Por su parte, tras la pérdida de Doruk, el empresario ve a Mahir como a su hijo y decide matricularle en el colegio. En un primer momento, el joven no quiere asistir al instituto ya que ha comenzado a trabajar como conductor de Akif y no quiere dejar su empleo. Pero este insiste y, finalmente, convence al chico, que será nuevo alumno del Ataman.

Unidos de nuevo

Orhan sale del hospital y regresa a casa. El sacrificio que ha hecho anteponiendo su vida para salvar la de Ömer hace que el joven se olvide del rencor que sentía hacia él por haberle ocultado lo que conocían sobre la muerte de Kadir y vuelve a unir a la familia. Asiye y su hermano no se separan de su tío después de ver cómo, sin pensarlo ni un segundo, defendía al chico aún a riesgo de morir en el intento.

Mientras tanto, Aybike le pide a Şengül que revele lo sucedido con Ayla y la madre de Berk. pero esta convence a su hija para que mantenga el secreto. Orhan está feliz por volver a tener una relación cercana con sus sobrinos a los que adora.

Primer día de clase

Akif lleva a Mahir al colegio. Nada más pisar el Ataman la belleza del chico llama la atención de todos convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Al verlo junto al empresario, los chicos se preguntan quién será el nuevo alumno. El marido de Nebahat les presenta al muchacho uno a uno. La sorpresa llega cuando descubren que Asiye ya lo conoce. Pero no será la única que se van a llevar, también se sorprenden cuando se enteran de que el chico es el nuevo compañero de piso de Tolga.

Süsen sigue destrozada por no poder acercarse a Ömer. La chica encuentra en su mochila la tarjeta de un centro de baile al que solía asistir a clases con su chico. Entristecida porque ya no podrá ir a bailar con el joven Eren, le regala el bono a Elif para que vaya con quien ella elija.

La hermana de Berk decide invitar a Oğulcan, quien acepta encantado la invitación. Por su parte, el hijo de Ayla ha observado que Aybike se comporta con él de un modo más distante y habla con su novia. La joven, en lugar de decirle la verdad, le da evasivas y afirma que no ocurre nada

Adiós a la televisión

Como Orhan aún está convaleciente, Şengül invita a Aimille a hacer con ella el programa de cocina. Durante la grabación, la tía de los Eren no deja de hace publicidad encubierta y, debido a un desacuerdo entre ambas, queda al descubierto. La productora se da cuenta de la situación y el director decide echarla, acabando así con el sueño televisivo del matrimonio.

Al regresar a casa, la tía de los Eren comunica a su marido que han sido despedidos. Orhan se disgusta por volver a estar sin trabajo, pero su esposa le tranquiliza diciéndole que ha sabido invertir el dinero que han estado ganando. Mientras hablan los comerciantes a los que Şengül cobraba por hacer publicidad, se presentan en su casa reclamando el dinero que le habían dado por anticipado. Pero la mujer no se preocupa ya que cree que ha ganado mucho con el negocio de las criptomonedas. El problema llega cuando se da cuenta de que no ha sido así y no sabe qué van a hacer ahora.

Nuevas normas en el Ataman y un nuevo enfrentamiento

Los Eren están en la cafetería de la escuela tomando unos pasteles que les ha hecho Şengül. Yasmin, Şevval y Sarp observan con desprecio la imagen. Oğulcan les ofrece un dulce y Yasmin acaba cogiendo uno,un gesto que enfada a su madre y a su hermano.

La exmujer de Ahmet no sabe qué hacer para molestar a los chicos, así que decide imponer una nueva regla en el colegio: se trata de una uniformidad específica para las clases de deporte. Son prendas que tienen un alto precio, pretendiendo con esto que los Eren no puedan asistir. La mujer presenta la nueva equipación deportiva en las aulas junto al director. Aunque los jóvenes le dicen que no tienen dinero para pagarlo, ella hace oídos sordos y continúa con la imposición. Además, también prohíbe llevar comida del exterior para que no se vuelva a repetir la escena de los pastelitos.

Sarp aprovecha las nuevas normas para burlarse de todos. Asiye, Ömer y Oğulcan están muy disgustados con el chico y los dos últimos se encaran con él. En ese momento aparece Mahir, que para la pelea y se posiciona del lado de Sarp. Lo que provoca un enfrentamiento del nuevo alumno con el chico Eren: su relación con los jóvenes no ha empezado con muy buen pie.

Un hueco imposible de llenar

Nebahat y Akif no pueden superar el gran vacío que les ha dejado la muerte de Doruk. El empresario se ha volcado en Mahir para aliviar su dolor. Los constantes esfuerzos que hace por el muchacho perturban a su mujer pero, preocupada por él, prefiere guardar silencio para que su esposo no se enfade.

Además, el padre de Melisa ha pensado en abrir un restaurante por el que su hijo estuvo en conversaciones antes de perder la vida. Pero cuando pretende comprarlo se entera de que ya ha sido adquirido por otra persona: se trata de Yaman, un rico y prestigioso hombre de negocios, y concierta una comida con él para hablar del tema.

Tensión y chispas...

Oğulcan les cuenta a Aybike y Asiye que está emocionado por sus clases de baile con Elif y busca un traje apropiado para ello. Justo en ese instante, la hermana de Ömer recibe una llamada del colegio de Emel para que vaya a buscarla. Mientras Akif llama a Mahir para que vaya a recoger a la pequeña Bahar. Cuando la joven sale de casa, el chico va conduciendo mirando el móvil, no la ve y está a punto de arrollarla con el coche. Por suerte, consigue parar a tiempo, pero esta situación genera una gran tensión entre ambos.

Más tarde, los dos jóvenes vuelven a encontrarse mientras recogen a Bahar y Emel. Mahir se disculpa con Asiye por el problema que han tenido con Sarp y se ofrece a comprarles dulces a las pequeñas y llevárselos a casa. Aunque la mayor de los Eren se siente incómoda con el detalle del chico, su hermana acepta rápidamente.

Nada más empezar las clases, Oğulcan se mete a todos en el bolsillo. Tiene muy poca gracia moviendo el cuerpo, sin embargo, la manera de bailar de Elif impresiona mucho al chico. Entre los dos jóvenes comienzan a saltar chispas, parece que algo está surgiendo entre ellos.

Un juego que acaba mal

Los chicos, incluido Mahir, se reúnen en casa de Tolga para estudiar. Pero Oğulcan les entretiene con el juego de la botella. Todos hacen girar la botella mientras se hacen preguntas los unos a los otros. Llega el turno de Berk, que inquiere a su chica si le oculta algo. Aybike se enfada y se marcha de la habitación, una actitud que sorprende a todos.

Por otra parte, Şengül acude a casa de Ayla y le cuenta que Aybike ha descubierto la verdad. La viuda de Resul entra en pánico al enterarse. Aprovechando la situación, la tía de los Eren le pide 100.000 liras turcas (cerca de 3.000 euros) al encontrarse en un situación muy delicada. Justo en el momento en el que le está dando el dinero, llega Berk y su madre le dice que está ayudando a la mujer porque lo necesitaba. El joven se queda muy sorprendido por el acercamiento entre ambas.

Una falsa acusación

Mientras los chicos están en la cafetería de la escuela desaparece la cartera de uno de los estudiantes. Şevval les acusa a ellos de haberla sustraído. Ante la mentira, Asiye y Ömer se enfadan con la madre de Sarp. Mientras se produce una acalorada discusión, Berk llega con la billetera en la mano, al compañero se le había caído en el pasillo, probando de este modo la inocencia de sus amigos.

Por otro lado, los Eren buscan un trabajo para sacar el dinero necesario para comprar la nueva equipación de deportiva. El director del colegio les ofrece pintar las paredes del Ataman y ellos aceptan. Tras realizar su cometido y contar el dinero, se dan cuenta de que con lo que han conseguido no les alcanza ni para comprar el uniforme de uno de ellos. Şengül se ofrece a echarles una mano.

Sin embargo, cuando regresan al instituto al día siguiente se llevan la desagradable sorpresa de que el director les recrimina por su trabajo ya que han aparecido unas pintadas en la cantina criticando la gestión de Şevval y les culpa de ello. Pero todo forma parte de un plan urdido por la gerente y Sarp para conseguir echar a los chicos del colegio. Akif, que ha ido al Ataman para hacer los papeleos de Mahir, se da cuenta del engaño y amenaza a la exmujer de Ahmet con contar todo lo que sabe si no deja e paz a los jóvenes.

Un gran acuerdo

Akif acude junto a Mahir al lugar donde se ha citado con Yaman. Al llegar allí, lo ve sentado con Tolga. Después de la sorpresa inicial, se entera de que el empresario es el tío del joven. El marido de Nebahat propone a Yaman convertirse en socios y, gracias a la ayuda del chico, llegan a un acuerdo.

Una llegada inesperada

Şengül tiene un encontronazo en una tienda de ropa con una mujer que quiere comprar la misma camisa que ella. Cuando los Eren están en el jardín reunidos disfrutando de la felicidad de estar de nuevo juntos, aparece en su casa la señora con la que la madre de Aybike y Oğulcan se había pelaado que, para sorpresa de todos, resulta ser la madre de Orhan.

Una venganza destapa la verdad

La persona que cortó los frenos de la furgoneta nupcial de Amhet y Suzan por orden de Şevval se presenta en su casa para pedirle más dinero. Ella se niega a dárselo y habla con Akif para que interceda. Al no recibir la cantidad que había pedido, el sicario decide vengarse de la gerente del Ataman y llama a Suzan para contarle lo que realmente sucedió con el vehículo y el motivo que provocó el accidente y la muerte del padre de Ömer.