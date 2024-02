'Hermanos' dice adiós a otra de sus grandes protagonistas y deja en shock a los fans

Con el corazón roto. Así se encuentran los seguidores turcos de Hermanos. La cuarta temporada del exitoso drama otomano se está emitiendo desde hace unos meses en su país de origen, en España aún vamos por la tercera, y ha venido muy fuerte y con muchas pérdidas importantes: primero fue Doruk, al que daba vida Onur Seyit Yaran, en el primer episodio de la nueva entrega. Algunos capítulos después, nos despedíamos con gran dolor de Şengül (Fadik Sevin Atasoy). Ahora, la serie ha asestado un nuevo golpe a los seguidores teniendo que decir adiós a uno de los personajes insignia, a uno de los hermanos Eren, nada más y nada menos que Asiye, papel interpretado por Su Burcu Yazgı Coşkun.

Cuando los fieles de la ficción pensaban que ya habían sufrido todo lo que podían, llegaba el capítulo 117 a sus pantallas para dejarles de nuevo sin habla. Los guionistas de la famosa producción que en España emite Antena 3 les tenían deparada una desagradable e inesperada sorpresa: la muerte de Asiye. La audiencia está totalmente consternada por lo sucedido y les costará recuperarse de este varapalo puesto que se trata de una pérdida irreemplazable. ya que la joven era una de las protagonistas principales de la ficción y uno de los personajes más queridos por el público desde que comenzó Hermanos.

¿Qué le ha pasado a Asiye?

La joven y Ayaz eran testigos de un asesinato. Días después, el responsable del crimen da con ellos y, para evitar que hablen y le delaten, sin mediar palabra dispara contra los dos jóvenes. La chica Eren y su amigo son rápidamente trasladados al hospital. Ya en el centro médico, Ömer, Emel, Aybike y Oğulcan esperan angustiados noticias sobre su estado al tiempo que van llegando el resto de familiares y amigos.

Asiye es sometida a una cirugía y permanece en cuidados intensivos. De nuevo la familia Eren siente miedo a tener que enfrentar una nueva pérdida. La chica despierta y ve a todos sus familiares al otro lado del cristal. Todos respiran aliviados pensando que se recuperará.

Por desgracia, la alegría dura poco, la muchacha entra en parada cardíaca y los médicos no pueden hacer nada por salvar su vida mientras todos sus seres queridos lloran desconsolados al presenciar el momento. Sin duda, viven una de las despedidas más dolorosas con la inesperada muerte de la joven.

Esta escena convertía en realidad los rumores que llevaban sonando con fuerza desde el pasado mes de noviembre, y que apuntaban a que la actriz Su Burcu Yazgı Coşkun abandonaba la serie a finales de enero tras finalizar su contrato con la productora para emprender otros retos profesionales. No sabemos cuál será el nuevo proyecto en el que se embarque, pero sí que deja un gran vacío en el corazón de los espectadores.

La bella intérprete, de 18 años, se despedía de su personaje con una imagen efímera ambientada con el tema End of An Era (El final de una era) de Michelle Gurevich. "Adiós Asiye. Ay, cuántas cosas me dio, cuántas cosas me enseñó, cuántos años me hizo crecer, oh... si lo escribiera sería una historia épica, pero quiero que sea breve porque no me gustan nada las despedidas. Enhorabuena a todos por el esfuerzo", escribía sobre la fotografía. Unas sentidas palabras con las que cerraba su participación en Hermanos dejando atrás el papel que tanto ha significado para ella y que le ha brindado la fama y el reconocimiento a nivel mundial.

Muy querida por todos en el set

Si la mayor de las chicas Eren calaba hondo en el corazón de la audiencia, la actriz que le ha dado vida ha hecho lo propio en el todos sus compañeros, quienes han querido despedirse de ella de manera pública. Cuatro años juntos día a día en el rodaje han hecho que se conviertan en una familia y que formen unos estrechos vínculos de los han dejado constancia en sus perfiles.

"Mi único destino. Extrañaré burlarme de ti, extrañaré jugar contigo. Eres una de las personas más talentosas que he visto en mi vida. No sé en qué set actuarás a continuación, pero los actores que están frente a ti tienen mucha suerte", expresaba Cihan Simsek, su primo Oğulcan en la serie. Lo hacía junto a una simpática instantánea con un primer plano de Su Burcu, en la que se ve cómo le agarra la cara provocándole una mueca en el rostro, muestra de esos juegos a los que el intérprete aludía y del cariño que se tienen. Ante eso, la protagonista de Kırmızı Oda no podía responderle más que con un sincero "Mi amoooor".

Melis Minkari, Aybike en la ficción, también tenía un cariñoso mensaje para su gran amiga. "Que tu camino sea tan puro y claro como tu corazón. Mi querida compañera, mi hermana, mi koala, mi gemela siamesa... Borro todo lo que escribo porque mis sentimientos son demasiado intensos para expresarlos con palabras. Pon tu mano en tu corazón, sabes lo que no puedo expresar en este momento... (Ya te estoy molestando, creo que lo entiende). Este país tiene mucha suerte de tener una actriz como tú. Tengo mucha suerte de tener una amiga como tú en mi vida", afirmaba emocionada quien da vida a su prima en la pantalla. "Oh, Dios mío", era lo único que alcanzaba a responder la joven actriz.

No podía faltar su querido hermano Ömer en el drama turco, interpretado por Yiğit Koçak. Sin duda, juntos han compartido mil planos y miles de momentos de risas y de llantos en el set. Su texto comenzaba sin saber qué decir: "¿Qué puedo escribir... 4 años enteros? Que tu camino conduzca siempre a la belleza, mi cacahuete. Me alegro de que hayamos recorrido juntos esta aventura. Me alegro de que lo hayas hecho", eran las bonitas palabras que le dedicaba desde el corazón.

La imagen que ilustraba su texto era una foto de los dos en la que se aprecia a Yiğit con los ojos rojos como de haber llorado. Demostrando la gran complicidad que tienen, la joven contestaba bromeando sobre los ojos irritados de su compañero y sobre el método que algunos actores utilizan para lograr llegar hasta las lágrimas en las escenas que así lo requieren: "Si usas Vicks o no, no es mi elección", le espetaba divertida junto a unas risas y al emoticono que lleva unas gafas de sol puestas.

Aunque en la ficción Akif es el villano, Celil Nalçakan, el actor que le da vida, ha sabido ganarse el afecto de todos sus compañeros y se lleva a las mil maravillas con todos ellos. El veterano intérprete compartía una simpática imagen en la que le podemos ver junto a Su Burcu Yazgı Coşkun y Melis Minkari disfrazadas. "Mi hermosa y talentosa corderita..." comenzaba diciendo haciendo referencia a su atuendo.

Y proseguía expresando su felicidad por haber coincidido con ella. "Me alegro de que hayamos recorrido este camino juntos. Estoy seguro de que nos encontraremos en muchas más ocasiones. Te amo mucho, hermana", finalizaba. Su Burcu le correspondía con un "Celil, mi hermano" acompañado por dos manos que dibujan la forma de un corazón y con la canción Time to Say Goodbay ( Es hora de decir adiós) de Sarah Brigthman de fondo.

Tampoco quiso dejar pasar la ocasión de mandarle sus mejores deseos Berk Ali Çatal, Tolga en Hermanos. "La enérgica y hermosa princesa de nuestro set... Lo extrañaré todo: sus maneras locas, su forma de sumergirse en cada caravana y cantar en voz alta y cómo anima a todos los que la rodean. Me alegro de haberte conocido. Me alegro de que hayamos filmado muchas escenas locas. Me alegro de que existas y siempre existirás, querida", uno de los mensajes más conmovedores que llegó al alma de su amiga. Ella no era menos y le respondía con un "mi amigo talentoso y trabajador" al lado de un corazón.

Sin duda una de las actrices más unida a Su Burcu es Aylin Akpinar, la pequeña Emel, quien ha despedido muy apenada a su hermana mayor en la ficción. "Te quiero tanto... Crecimos juntas... Lo pasamos genial... Estamos juntas, eres mi hermana. Emel acaba de decir adiós a Asiye", publicaba la benjamina de los Eren en su perfil junto a tres instantáneas junto a la joven.

Al igual que ha pasado con Onur Seyit Yaran, la ausencia de Su Burcu Yazgı Coşkun será dífícil de llenar en la ficción y, viendo los mensajes y las muestras de cariño que le han dedicado sus compañeros, queda claro que también la echarán mucho de menos en el set de grabación donde ha dejado huella con su belleza, personalidad y talento.