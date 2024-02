El lado más personal de Celill Nalçakan, el malvado Akif en 'Hermanos', a quien se le relaciona con una actriz de la serie

Hay que reconocer que Akif es malo como él solo. En Hermanos hace y deshace a sus anchas y consigue sacarnos de quicio en más de una ocasión, pero también posee un raro encanto y un curioso sentido del humor que a veces nos provoca una sonrisa. Pese a los tejemanejes que se lleva con todos los protagonistas, de los que siempre sale indemne, le hemos terminado cogiendo cariño. Todo el mérito es de Celil Nalçkan, el popular actor turco que le da vida, quien ha sabido dotarle de una personalidad magnética y hacer que la historia ya no se entienda sin la presencia del malvado por excelencia.

Sus otros talentos artísticos

Si Akif es toda una caja de sorpresas, el artista que lo interpreta no le va a la zaga. El talento de Celil Nalçakan no se limita solo a ponerse delante de una cámara. También es capaz de provocar la risa del público como el gran showman que es, con un monólogo, o de emocionarlo, micro en mano a través de la música demostrando sus dotes como cantante. Se trata de un hombre polifacético al que no hay espectadores que se le resistan.

Sus inicios

Celil, de 47 años, nació el 10 de junio de 1978 en Sivas, una población situada a unos 400 km de Ankara, capital de Turquía. Sus primeros pasos iban dirigidos hacia un camino muy alejado del mundo de la actuación y se matriculaba en Ingeniería Geológica en Universidad Sivas Cumhuriye.

Tras un tiempo formándose en esta disciplina, se dio cuenta de que no era su vocación ni a lo que quería dedicarse el resto de su vida, por lo que abandonó la carrera para dar rienda suelta a su verdadera pasión uniéndose al Teatro Estatal de su ciudad natal. Algo que compaginó con sus estudios de turismo y administración hotelera en la Universidad de Balıkesir. Poco después se instalaría en Estambul y comenzaría sus estudios de interpretación.

Su debut como actor llegaba en 2006 con la serie Sila. y así comenzaba su carrera en el mundo del espectáculo. Después vendrían varios papeles secundarios en diferentes producciones hasta que en 2010 lograba su salto a la popularidad con el personaje de Necip Günalan en Bitmeyen Şarkı (Canción interminable). Entre 2015 y 2017 daba vida a Zülfikar en la ficción Poyraz Karayel y, a partir de 2021, se sumaba al elenco de Hermanos para meterse en la piel del malvado Akif Atakul, papel que le ha dado la fama a nivel internacional y que sigue encarnando actualmente.

Su lado más altruista y personal

El artista, que cuenta con más de un millón y medio de seguidores, suele compartir con sus fans momentos de su día a día y del rodaje de Hermanos junto a sus compañeros, con los que se lleva a la mil maravillas fuera de cámara.

Además, Celil tiene un gran corazón y aprovecha su imagen y su popularidad para dar voz a los que no la tienen y ayudar a diversas ONGs. En su perfil también deja muestras de una de sus grandes pasiones: su amor por los animales, en especial por su perro Robin, una de sus debilidades, quien tiene su propia cuenta privada en redes.

Su parte más íntima

En lo que respecta a su vida sentimental, el actor ha tenido diferentes parejas. La última que se le conoce de manera pública es Merve Zeynep Sezgi, con quien salió desde el 2020 a 2021. Sin embargo, desde hace varios meses los rumores apuntan a que el protagonista de Poiraz Kayarel y su compañera de reparto, Ahu Yağtu, que interpreta a Suzan en Hermanos, la que fuera su amante y su pareja en la ficción, podrían ser algo más que amigos.

Ninguno de los protagonistas ha salido a confirmar o a desmentir la noticia y prefieren jugar al despiste. Pero lo que no ocultan es la gran amistad que les une, tanto fuera dentro del plató, y que no dudan en mostrar a través de sus perfiles.

