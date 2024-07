Lujo, romance y thriller en 'Una vida perfecta', la apasionante historia de una mujer que lucha para escapar de su pasado

Si eres amante de las novelas turcas y además sientes fascinación por el lujo, las grandes historias de amor y el misterio, tienes una cita este miércoles a las 22:50 horas en Telecinco para sumergirte en Una vida perfecta. Y, si no estás dentro dentro de ese grupo, te recomendamos que tampoco te pierdas la gran apuesta de Mediaset para este verano porque te va a atrapar desde el primer instante con la trepidante historia sobre la lucha de una mujer dispuesta a todo para proteger a su familia, mantener su estilo de vida y dejar atrás las amenazas de su turbio pasado.

Mansiones lujosas, glamurosas fiestas y viajes alrededor del mundo son una constante en la idílica vida de Şebnem, una mujer ambiciosa que ha trabajado duro para lograr su sueño: formar parte del exclusivo círculo de la élite social. Una vez conseguido su objetivo, tendrá que luchar denodadamente para hacer frente a oscuras amenazas de un pasado que nadie conoce y que podrían arruinar su existencia.

Prepárate para una apasionante ficción que te enganchará con su mezcla de intriga y romance. Se trata de una serie muy diferente a las que han llegado hasta ahora del país otomano ya que es drama, pero también comedia, está cargada de intriga, porque se trata de un thriller criminal, y, por supuesto cuenta con una potente historia de amor alrededor de un triángulo amoroso. Por si aún quieres más, la ambición, la emoción, la opulencia y los giros de guion son otros de los puntos fuertes de esta producción. Una serie que, además de enseñarnos lujosas mansiones y de reflejar cómo es la vida de la alta sociedad turca, muestra espectaculares postales de la ciudad de Estambul con las que caerás perdidamente enamorado.

Para no desentonar con el entorno, Una vida perfecta cuenta con unos protagonistas de lujo. El elenco está encabezado por tres de las estrellas del momento en Turquía: Hilal Altınbilek, la querida Züleyha de Tierra amarga, serie que la dio a conocer en nuestro país y la catapultó a la fama internacional; Onur Tuna, el inolvidable galán de los ojos azules que nos robó el corazón como Alihan en Pecado original, y Yiğit Özşener, al que pudimos ver en Sühan: Venganza y amor, quienes darán vida a Şebnem, Mesut y Onur, respectivamente, y serán los culpables de que no podamos desviar la atención de la pantalla en los 97 episodios que la componen.

La serie está producida por Ay Yapim, una de las empresas audiovisuales más prestigiosas de Turquía, y dirigida por Çağrı Bayrak, artífice de éxitos tan conocidos como Erkenci Kus: Pájaro soñador o Dolunay, y Ezgi Cil, quienes, tras diez años trabajando juntos, se han fusionado como si fueran uno para crear una ficción en la que no solo hay entretenimiento sino también algo de denuncia social. Ese es el motivo por el que la historia se centra en una mujer empoderada, que se ha hecho a si misma y lucha por alcanzar sus sueños. No se queda quieta ante la realidad que le rodea y no le hace feliz, sino que actúa para cambiar su vida y su suerte.

En Una vida perfecta nada es lo que parece y, otra de las cuestiones que la diferencia del resto de series turcas, es que no divide a los personajes como buenos o malos, sino en seres humanos con complejidades y errores.

¿De qué va una vida perfecta?

La historia gira en torno a Şebnem, una mujer nacida en la adversidad que, gracias a su energía, inteligencia, tesón y, por qué no decirlo, a un radical cambio de aspecto físico a golpe de bisturí ha logrado ascender a la élite social y forjar una nueva vida al casarse con Onur, un apuesto millonario que procede de una familia aristocrática.

No lo ha tenido fácil y su infancia la ha marcado. La joven fue menospreciada por su físico cuando era niña, siendo objeto de burlas por su poco agraciada apariencia. La chica consiguió una beca para estudiar en un prestigioso colegio privado, donde fue víctima de acoso escolar. A pesar de su inteligencia y capacidades, ninguno de sus compañeros creía que iba a poder alcanzar su mismo estatus social. Sin embargo, gracias a su férrea ambición y a su determinación, logra forjar una nueva vida y entrar en círculos más exclusivos.

No obstante, su glamurosa existencia da un giro inesperado cuando oscuros episodios y personajes de su pasado, como el malvado Niyazi (Serkan Keskin), aparecen de nuevo en un momento en el que todo parecía haber quedado en el olvido. Ante esta amenaza, Sebnem luchará con todas sus fuerzas para salvaguardar a su familia y conservar su estatus social, para lo cual tendrá que librar batallas en diversos frentes: su atracción por Mesut, un atractivo policía; su rivalidad con la encantadora exnovia de su marido, Melisa (Nesrin Javadzadeh); y el implacable odio de su suegra, Aysel (Sumru Yavrucuk), serán algunos de los conflictos con los que tendrá que lidiar.

¿Quién es quién?

Şebnem Gümüşçü es la heroína de esta historia. Una mujer modélica de la alta sociedad, casada con un millonario y madre de dos hijos, que disfruta de una vida idílica, mientras su privilegiado estatus le permite hacer realidad sus sueños. Es una joven ambiciosa que ha logrado el éxito partiendo desde cero y que esconde un gran secreto: un oscuro pasado que trata de ocultar a toda costa.

En el camino para lograr sus deseos se cruza Onur, único heredero de la aristocrática familia Gümüşçü y dueño de relevantes compañías eléctricas. Un hombre que forma parte de la élite turca con el que la protagonista se da el 'sí, quiero', pasando así a formar parte de la alta sociedad de Estambul. El empresario siempre destaca por su exquisita educación, por su impecable estilo y por su carisma. Tras haberse casado, se siente feliz con su faceta familiar, pero su felicidad se verá opacada cuando una sombra del pasado se cierne sobre su apacible vida.

Por otro lado, la tercera pieza del triángulo amoroso de esta ficción la forma Mesut Öztürkmen. Un Inteligente y carismático policía con gran éxito entre las mujeres. Tras estudiar Psicología, decidió convertirse en agente de la ley. Durante los casos que investiga, hace gala de su intuición y perspicacia. Sin embargo, una nueva misión le llevará a indagar en la vida de Şebnem y su entorno en un complejo caso que no culminará como preveía. Además, las traumas de su pasado no se lo pondrán nada fácil.

Aysel es la matriarca del clan Gümüşçü, una mujer con gran carácter. Nacida en el seno de una familia opulenta, la refinada madre de Onur no ve con buenos ojos a su nuera, de clase social inferior, poniéndola constantemente a prueba para que salga de sus vidas. Proteger el buen nombre de los suyos ante cualquier amenaza es vital para ella.

Tampoco falta la novia despechada. Meli̇sa Özsoy. Una mujer atractiva, encantadora y un referente de estilo. Además, la joven forma parte de una rica familia, una buena carta de presentación que podría convertirla en la nuera idea para Aysel. Melisa mantuvo un complicado romance con Onur en el pasado y cuando él se enamora de Şebnem, su relación se rompe de forma abrupta. Se trata de una persona tóxica que no acepta la derrota y que no dudará en pedir ayuda a Aysel para tratar de estrechar su lazo con Onur y recuperar su amor.

Como en toda serie que se precie tenemos a un villano: Ni̇yazi̇ Adali. Se trata de una oscura figura del pasado de Şebnem, una persona que ella ha intentado olvidar a toda costa. El hombre conoce a la protagonista desde que era niña y la maltrataba. Años después, tras descubrir que forma parte de la poderosa familia Gümüşçü, la chantajea amenazándola con sacar a la luz su oscuro pasado. Sin embargo, su plan no saldrá como tiene planeado.

Pero Şebnem no estará sola, contará con una valedora: Di̇dem Özcan (Gökçe Eyüboğlu), una mujer ambiciosa que, además, es una de sus mentoras. Es dueña del popular local Venue y lleva una existencia basada en la estrategia, la riqueza y en conservar su acomodado estilo de vida. La empresaria ayudó a escalar socialmente a Şebnem, a quien considera su obra maestra.