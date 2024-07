Los directores de 'Una vida perfecta' nos cuentan las claves y secretos del gran éxito turco que llega a España

Si por algo se caracterizan las novelas turcas es por tener mucho corazón, ¡HOLA! se ha colado a sus entrañas y, de la mano de Mediaset, nos hemos desplazado hasta Estambul para descubrirte Una vida perfecta, la gran apuesta apuesta otomana de Telecinco que, aunque aún no tiene fecha oficial de estreno, te avanzamos que llegará en tan solo unos días a nuestras pantallas. Protagonizada por Hilal Altınbilek, la inolvidable Züleyha de Tierra amarga, Onur Tuna, el irresistible Alihan de Pecado original y Yiğit Özşener, (Sühan: Venganza y amor), tres de las estrellas otomanas del momento, te contamos las claves de este fenómeno de audiencia en su país de origen en boca de sus directores.

© Mediaset

La ficción que une intriga, lujo, misterio, crimen y, por supuesto una intensa trama romántica con triángulo amoroso incluido , te atrapará sin remedio desde el primer instante hasta el final de los 97 capítulos que la componen. Ángel López, director de selección de producción ajena de Mediaset, tiene claro los puntos fuertes que harán que el público caiga rendido ante Una vida perfecta. Por un lado, ha asegurado que los espectadores se sorprenderán al encontrarse ante un género diferente que combina drama, romance y thriller y cuyos giros de guion te dejarán sin habla.

© Mediaset

Por otro, ¿a quién no le gustaría vivir en una gran mansión y tener al alcance de su mano todo lo que siempre ha deseado? No podemos cumplir ese deseo, pero ahora podrás sentir casi en primera persona esa sensación transportándote al mundo de la alta sociedad estambulita a través de una "excelente producción, con cantidad de escenarios al aire libre con postales maravillosas de Estambul, ambientes de lujo y mansiones con una luminosidad que solo saben hacer aquí", ha afirmado López.

© Mediaset

Sin duda, el tercer factor que hará que no puedas desviar tu atención de la pantalla es la química entre la pareja protagonista. Hilal Altınbilek da vida Şebnem, una mujer que, para escapar de su dura infancia, está dispuesta a todo para alcanzar una posición social acomodada y alejarse de su oscuro pasado, y Onur Tuna es Mesut, un policía que tratará de sacar a la luz los mayores secretos de la heroína de este trepidante relato. Juntos forman un tándem hipnótico capaz de hacer que salten chispas con una sola mirada.

Te recomendamos



© Mediaset

Los directores de Una vida maravillosa, Cagri Bayrak, artífice de éxitos como Erkenci Kus y Dolunay, y Ezgi Cil, tenían clara la elección de los protagonistas. Nadie mejor que estas dos estrellas turcas para dar vida a los complejos personajes de un proyecto del que tuvieron que "elegir entre dos guiones totalmente diferentes", ha apuntado Bayrak, quien ha añadido que se decantaron por el que consideraron "extraordinario y más luminoso". Un trabajo que, a priori, les pareció "muy difícil", precisamente, por tratarse de "un género diferente".

© Mediaset

© Mediaset

Pero no hay nada que se le resista a esta pareja de directores, quienes se conocen a la perfección ya que llevan más de 10 años trabajando codo con codo, y, aunque se trata de una doble dirección, han sabido fusionarse como si fueran uno solo consiguiendo plasmar a la perfección ese halo de intriga, amor, ambición, lujo y emoción que articulan el eje argumental de esta serie. Para lograrlo ha sido fundamental el diálogo con los actores para "conocer como entienden el carácter de sus personajes y sus emociones, después dejar vía libre para que cada uno actúe a su manera", ha explicado Cagri Bayrak. El equipo ensayó en las localizaciones principales antes de que dieran comienzo las grabaciones pero, para darle naturalidad a las interpretaciones, no quisieron abusar puesto que el exceso de preparación de un papel o una escena previamente "puede matar la emoción".

© Mediaset

Como en toda grabación siempre surgen anécdotas y curiosidades detrás de las cámaras. Los directores nos han desvelado como, por ejemplo, un día de lluvia pudo acabar con cuatro jornadas de grabaciones y obligarles a eliminar una escena y también cómo la nariz postiza de Zeynep Yüce, la actriz que da vida al personaje de Hilal Altınbilek de joven, se deshacía debido al calor. "Jamás he visto tantas narices juntas en una caravana", ha contado divertido el cineasta. Pese a eso, ha considerado que "fue un rodaje muy feliz", sobre todo ahora que es capaz de verlo con perspectiva.

© Mediaset

Pero, además de entretener al público con esta ficción, Cagri Bayrak y Ezgi Cil han querido hacer una denuncia social y una defensa de la mujer presentando a una protagonista empoderada que hace lo que está en sus manos para cambiar su situación, no se conforma con las cartas que le han tocado en la vida y toma las riendas para revertir la historia. En un primer momento, es humillada porque "no es guapa, sino inteligente y eso al sistema no le interesa", ha señalado el director, haciendo hincapié en su interés por hacer entender, sobre todo a los jóvenes, que el éxito para alcanzar los sueños no reside en la belleza, si no que, para lograr lo que uno quiere, tiene que actuar y "hay diferentes cosas que se pueden hacer".

© Mediaset

¿Qué nos depara esta trepidante historia?

Şebnem es una mujer nacida en la adversidad que, gracias a su energía, intelecto y tesón ha logrado ascender a la élite social de Estambul. De niña fue menospreciada por su aspecto físico siendo objeto de burlas por su poco agraciada apariencia. La chica consiguió una beca para estudiar en un prestigioso colegio privado, donde fue víctima de acoso escolar. A pesar de su inteligencia y capacidades, ninguno de sus compañeros creía que iba a poder alcanzar su mismo estatus social. Sin embargo, gracias a su férrea ambición y a su determinación por mejorar su aspecto físico, a golpe de bisturí, logró forjar una nueva vida y entrar en círculos más exclusivos.

© Mediaset

© Madiaset

Su matrimonio con Onur, un apuesto y aristocrático millonario, suscita la envidia de su entorno, pero su perfecta existencia se ve amenazada cuando vuelven a aparecer los fantasmas de su pasado. La glamourosa vida de Şebnem da un giro inesperado cuando oscuros episodios de su vida podrían salir a relucir. Por este motivo, luchará con todas sus fuerzas para salvaguardar a su familia y conservar su estatus social cueste lo que cueste. La joven no lo tendrá fácil y tendrá que lidiar con múltiples frentes como su atracción por Mesut, un atractivo policía que la está investigando; su rivalidad con la encantadora exnovia de Onur, Melisa; y el implacable odio de su suegra, Aysel, entre otros conflictos.