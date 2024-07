¿Ha traspasado el amor el set de grabación de 'Hermanos' con estas dos parejas?

Hace escasas semanas el piloto rojo de la cámara se apagaba en el set de Hermanos. La serie ponía su punto final y, el pasado 8 de junio, se despedía de sus seguidores en Turquía, tranquilidad porque en España aún tenemos tiempo para seguir disfrutándola hasta el mes de noviembre o diciembre. Tras cuatro años de rodaje, los actores se han convertido en una gran familia y, según señalan los medios turcos, tal vez en algo más ya que los rumores apuntan a que dos de las parejas de la ficción, podrían estar viviendo también un romance fuera de la pantalla. ¿Sabes de quién se trata? ¡Nosotros te lo contamos!

Una de las historias de amor favoritas del público de Hermanos es, sin duda, la de Ömer y Süsen, bautizados por los fans como SüÖm, unión de las iniciales de sus nombres. Los dos jóvenes comenzaban a salir tras ser coronados como rey y reina de un baile en el Ataman y junto a ellos, hemos vivido sus múltiples idas y venidas. Porque no podemos negar que ha sido una relación tormentosa en la que, por suerte, el amor siempre podía más y acababan volviendo.

Yiğit Koçak y Lizge Cömert son los actores que les dan vida y, tal ha sido la química y la verdad que han desprendido en la serie que, durante las cuatro temporadas, sus fieles han soñado con que ese noviazgo traspasara la pantalla y se convirtieran en pareja en la vida real. Los dos guapos intérpretes siempre han negado que hubiera algo entre ellos asegurando ser tan solo dos buenos amigos, pero eso podría haber cambiado.

Ahora, los rumores sobre un posible romance entre Yiğit y Lizge se han vuelto a disparar tras haber sido captados juntos y solos en un café en Alaçatı, una famosa ciudad costera en la zona oeste de Turquía a pocos kilómetros del lugar donde el protagonista de Secretos de amor, de 28 años se encuentra grabando su primera película Bir Ömrün Autumn ( El otoño de una vida ). La pareja, que estaba comiendo y brindando con una botella de vino, no se escondió de los medios turcos. Sonrientes y muy simpáticos atendieron a las preguntas de los reporteros.

El guapo intérprete explicaba que estaba en Çeşme rodando la esperada cinta, un trabajo que finalizará en unos días, y que se reunía con sus amigos siempre que tenía la oportunidad. Alejando de este modo la sombra sobre un posible noviazgo entre ellos. Una noticia que, de haberse confirmado, seguro que llenaba de alegría a todos sus fans. Días después, los dos actores volvían a ser sorprendidos cenando juntos. Eso sí, en esta ocasión acompañados por dos amigos, algo que, lejos de acallar las especulaciones sobre su posible vinculación sentimental, volvía a disparar los rumores.

Al parecer, el amor está en aire en lo que respecta a los actores del famoso drama turco que en España emite Antena 3. Una preciosa felicitación de cumpleaños que Celil Nalçakan, el malvado Akif en la serie, dedicaba a su compañera Ahu Yağtu, dejaba al descubierto que tiene mucho más corazón que su personaje. El protagonista de Poyraz Karayel compartía en su muro una romántica declaración de amor pública hacia la bella actriz que daba vida a Suzan, su pareja en la ficción y, a tenor de sus palabras, quien podría serlo también en la vida real.

"Te amo incondicionalmente Ahu Yağtu. Feliz cumpleaños. Eres la prueba de que hay gente buena en este mundo. Afortunadamente, siempre..." rezaba el mensaje del también cantante que finalizaba con un corazón, simbolizando que su amor sería eterno, junto a una foto de la artista. Ante semejante confesión, la intérprete de Mujer respondía de manera muy afectuosa con un "querido, te amo mucho". Este intercambio de frases entre ambos, no hace más que incrementar el runrún sobre una posible historia de amor entre los dos actores. Ninguno de los protagonistas ha salido nunca a confirmar o a desmentir la noticia y prefieren jugar al despiste. Pero lo que no ocultan es la gran amistad y el cariño que les une, tanto fuera como dentro del plató, y que no dudan en mostrar a través de sus perfiles.