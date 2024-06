'Hermanos' termina para siempre en Turquía: así se han despedido sus protagonistas

Adiós a Hermanos, uno de los grandes fenómenos de audiencia a nivel internacional salidos de la industria televisiva turca. Tras semanas de rumores en los que ATV, canal que emite la ficción en tierras otomanas, no se había pronunciado sobre qué suerte que iba a correr la serie, y cuando una quinta temporada parecía un hecho... todo se acabó. Finalmente, el pasado día 8 de junio, la ficción ponía su broche final en su país de origen.

El desenlace de esta apasionante historia que ha enganchado a millones de telespectadores tuvo lugar en el episodio 132. En España, sin embargo, aún podremos disfrutar durante un tiempo más de la serie que emite Antena 3. El equipo de la serie, que han sido como una familia durante cuatro años, se emocionó mucho en el rodaje del capítulo final e incluso se les pudo ver llorando. Hermanos ha marcado un antes y un después en las ficciones turcas y ha lanzado al estrellato a la joven generación de actores que la ha protagonizado, quienes han tenido unas sentidas palabras en la despedida de los personajes que tanto les han dado.

Un par de semanas antes de que se aproximara el último episodio, el 28 de mayo, sin que hubiera habido ningún tipo de confirmación por parte de la cadena o de la productora, la nostalgia comenzaba a embargar el ambiente. Yiğit Koçak, quien ha dado vida a Ömer Eren, nos daba una pista sobre el inminente futuro de la serie. "Has sido mi hogar durante años. Dios te bendiga", escribía el actor en su perfil junto a unas imágenes en las que podemos verle delante de la caravana que ha sido su camerino y su refugio desde 2021, cuando comenzó el rodaje.

Desde principios de junio, Yiğit no ha dejado de compartir imágenes de las últimas jornadas de grabaciones, dejando claro lo importante que ha sido esta experiencia para él. Dos días antes de la proyección del último episodio, el joven intérprete, de 28 años, compartía un vídeo con diferentes imágenes del rodaje y de detrás de cámaras junto a sus compañeros, mostrando la unión y la complicidad que hay entre ellos. También podíamos verlo diciendo adiós con la mano sentado delante del gallinero, sin duda un lugar muy importante para él en la ficción, o dándolo todo en la pista de baile junto a Sarp (Atakan Özkaya), con quien, cuando el piloto rojo se apaga, se lleva a las mil maravillas.

El intérprete ilustraba las imágenes con unas sentidas palabras: "Muchas gracias a nuestros queridos espectadores que nos apoyaron durante 132 episodios. Estoy tan contento de que nos hayamos cruzado con todos vosotros de alguna manera. Pero es hora de irse...", decía, desvelando el peor temor de los fans, la serie llegaba a su final. Proseguía explicando que "estuvimos juntos 4 temporadas. No has dejado de apoyarnos ni por un momento. Así que hemos intentado hacerlo mejor posible. Muchas gracias. Nos reímos tanto. Lloramos mucho y juntos escribimos una historia maravillosa", relataba.

Dicho y hecho, al acabar la emisión el actor de Gel Dese Aşk se dirigía a todos sus seguidores con un emotivo discurso junto a un carrusel de fotos con diferentes momentos de su paso por la ficción. "Hemos llegado al final de nuestra historia. Sabía que un día estaría escribiendo esto, pero nunca pensé que sería tan difícil", decía sin poder contener la emoción.

"A nuestro público, no puedo agradecerle lo suficiente por el amor y el apoyo que nos han dado durante los últimos 4 años. Me habéis hecho experimentar cosas hermosas que ni siquiera podría haber imaginado", agradecía, antes de reconocer que "soy el hombre más feliz del mundo por ser un invitado en vuestros hogares y corazones. Además se disculpaba con ellos por "si cometí algún error" y les emplazaba a verse pronto "en nuevas historias".

Yiğit tenía reservadas unas especiales palabras para todos los profesionales que han formado parte de la serie. "Querido equipo de Hermanos, nuestros directores, nuestro productor y todos los compañeros que se esfuerzan. No importa lo que escriba, no podré expresar mis sentimientos. Nos convertimos en un equipo, en una familia, en un hogar el uno para el otro durante 4 años. Todos vosotros tenéis un lugar especial en mi corazón. Os quiero mucho, chicos", expresaba agradecido.

El guapo actor no podía finalizar su texto sin despedirse ni hacer una mención especial a Ömer, el personaje que se lo ha dado todo. "Hablemos de mi valiente león Ömer Eren. ¡Es hora de ser feliz!", aseguraba. Han sido muchas las vicisitudes que ambos han compartido y afirmaba que "estamos cansados, pasamos por muchas cosas juntos, pero lo superamos todo, cumplimos nuestra promesa".

Yiğit hacía hincapié en lo feliz que se siente por haber tenido la oportunidad de haber dado vida al joven Eren, a quien siempre recordará con cariño. "Me alegro de que nuestros caminos se hayan cruzado. Te echaré mucho de menos. Siempre estaré orgulloso de ti. Nos vemos en otros mundos", finalizaba con los sentimientos a flor de piel.

La historia de Ömer no se puede entender sin la de Süsen, la pareja que tantas idas y venidas ha tenido durante las cuatro temporadas y que -ojo, 'spoiler'- acaba con un final feliz. Como no podía ser de otra manera, Yigit tenía un recuerdo especial para su compañera Lizge Cömert. "Lo que hemos experimentado en el último año... Crecimos y aprendimos juntos. Estoy muy agradecido de que no me hayas dejado solo ni un momento y que nuestros caminos se cruzaran. Lo que sea que haya experimentado en esta aventura, me alegro de haberlo vivido contigo", reconocía el actor.

Ante sus bellas palabras, la joven intérprete reaccionaba muy agradecida. "Me alegro de que fueras tú y me quito el sombrero ante tu talento", escribía junto a un corazón. También hacía lo propio dando las gracias al equipo y a los espectadores por estos cuatro años y se despedía de su querido personaje con un "es hora de decir adiós. Ya no estás sola. Nos vemos, Süsen Kılıç".

La tristeza por la despedida inundaba a los fans de la ficción por lo que, para animar un poco el ambiente, Cihan Şimşek, al igual que Oğulcan, su cómico personaje con el que ha sabido ganarse el corazón del público, trataba de poner un poco de humor al final de esta aventura. Lo hacia compartiendo un video cargado de tomas falsas y divertidas escenas junto a sus compañeros.

Cihan aseguraba que "nos divertimos mucho grabando", algo que, sin duda, han sabido transmitir en pantalla y que ha sido uno de los factores que han llevado a la serie a lo más alto. Aún faltaba la emisión del último episodio, pero el actor ya había comenzado a echar de menos a su personaje: "Mi Ogi es tan diferente, te extraño. Última vez, estamos listos para el último carrete, familia Eren".

Más tarde, después de que la ficción dijera adiós, el joven volvía a dirigirse a todos sus seguidores. Cihan quería dar las gracias al público por su apoyo, así como al equipo, director, productor y guionistas por "un personaje que no olvidaré". No podía dejar fuera a sus compañeros, asegurando que se siente muy afortunado "porque trabajé con actores muy talentosos. Grabamos miles de escenas juntos. No teníamos relación sanguínea, pero no se necesita mucho para ser una familia".

"Es hora de decir adiós, mi Ogi...", apuntaba. "El primer día, en el momento en que la primera propuesta vino a mi mente, fue como si fueras un personaje escrito para mí", ha recordado, "Irradiaste felicidad donde estabas. Incluso cuando estabas triste, nunca lo demostraste e hiciste felices a los demás (...) eso significa que hemos logrado algo. Adiós, yo soy Oğulcan", ha rematado.

Para Melis Minkari, Aybike en la ficción, la audiencia ha sido fundamental ya que "tu presencia ha estado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y en nuestras conversaciones más de lo que nunca podrías saber. Espero que nuestro trabajo haya sido tu consuelo, que te haya tocado tanto como a nosotros y que haya supuesto un hogar para ti también", apuntaba junto a varias fotos de su paso por Hermanos. La actriz proseguía dando las gracias a los directores porque, junto a ellos, este proyecto ha sido "hermoso, muy seguro y se trataba de ser familia".

Melis tenía un recuerdo para Recep Usta, Berk en la pantalla, quien ha sido "mi querido 'partner in crime' (compinche)... mi compañero por encima de todo... Fue un privilegio actuar contigo, aprender de ti y crear contigo. Pusimos a AyBer en un lugar completamente diferente en este universo. Esconderé a Ayber y a nosotros en el lugar más especial e inolvidable. Jamás nos olvidaré. Feliz de que fueras tú, Recep Usta". Y finalizaba su post asegurando que "no cambiaría a una sola persona. Cada uno de ustedes es lo mejor que me ha pasado".

Su amor en la ficción no tardaba en responder a la bonita dedicación de su novia en Hermanos. El atractivo actor se refería a AyBer, como han bautizado los fans a la pareja, aseverando que "hemos sentido tu apoyo y sombra con nosotros desde el principio. Nunca te has aburrido de nosotros. Compartiste nuestra emoción y cada hermoso momento. Esta historia tiene un lugar muy especial en mi vida. ¡Estoy feliz de que haya pasado, de haber estado allí!".

Para Melis tenía reservada también unas cariñosas palabras: "La hermosa y talentosa Melis, mi compañera... Gracias por tu esfuerzo, por tu alma hermosa y por tu corazón. Berk me prometió que cuidaría de Aybike con sus propios ojos. Tampoco nos olvidaré nunca".

Aunque durante toda la serie Akif ha tenido una conducta un tanto reprobable, hasta los malos tienen su corazoncito y así lo mostraba Celil Nalçakan, el intérprete que se ha puesto bajo su piel. "Ninguna frase puede describir tu valor... Por el resto de mi vida, ninguno de vosotros se irá de mi mente", escribía en su perfil. Dejaba además patente su "infinito agradecimiento" y lo mucho que va a echar de menos al villano de la serie: "Mi Akif... te voy a extrañar mucho", le decía.