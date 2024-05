'Hermanos': todo sobre Aybike y Berk, la pareja que traspasa la pantalla con su química y magnetismo

Además de los dramas que suceden en Hermanos, si hay algo que caracteriza al fenómeno turco son su historias de amor. Primero fue el romance de Asiye y Doruk, truncado por la muerte del joven; y después están las idas y venidas de Ömer y Süsen. Sin embargo, hay una pareja que entraba sin hacer mucho ruido y ha conseguido convertirse en una de las favoritas del público: la formada por Aybike y Berk, papeles interpretados por Melis Minkari y Recep Usta, de 25 y 26 años, respectivamente.

Así es Melis Minkari de 'Hermanos': actriz gracias a su pasión por 'Harry Potter'

Si al comienzo de la serie nos hubieran preguntado, jamás hubiéramos pensado que entre ellos podía existir otra cosa que no fuera hostilidad. Incluso los propios protagonistas se habrían sorprendido con el giro de los acontecimientos. Aybike es la prima de los Eren, una chica buena y noble que proviene de una familia muy humilde. Por el contrario, Berk, el mejor amigo de Doruk, era un joven arrogante joven acostumbrado a hacer siempre lo que quería y a salirse con la suya. Y decimos que era porque es uno de los personajes que más ha evolucionado de la serie.

El hijo de Ayla comenzaba la ficción mostrando su peor cara y comportándose como un auténtico villano. No podía soportar a los Eren y ha protagonizado auténticos momentos de tensión con Ömer, con Aybike y con toda su familia. En este sentido, cabe recordar cuando destrozó el carrito de arroz de Orhan o cuando le golpeó y le provocó una hemorragia interna.

La llegada al Ataman de otros nuevos 'malotes' como Tolga o Kaan permitió que el chico se relajara, se dulcificara y comenzara a mostrar una cara más humana. Poco a poco se fue acercando a Aybike, llegando a conquistar el corazón de la chica.

La historia de AyBer, como les llaman sus fans, no ha sido fácil. De hecho, comenzaron su relación a escondidas para que sus padres no se opusieran y ha estado plagada de enfados y rupturas, la mayoría de ellas provocadas por sus familias quienes no son capaces de olvidar las diferentes clases sociales a las que pertenecen. Pese a todo, el amor de los dos jóvenes ha sabido estar por encima de todos los contratiempos, superar las adversidades y les ha hecho seguir juntos y felices.

'Hermanos': así se ha convertido Şengül en el personaje clave de la serie

Junto a ellos hemos vivido instantes mágicos como cuando comenzó a surgir una especie de tonteo entre ambos y Berk se atrevió a colarse en la habitación de Aybike para pasar un rato con ella. Cuando Oğulcan se debatió entre la vida y la muerte tras un tiroteo, el chico se ofreció a donar sangre para salvarle la vida, algo que hizo, sobre todo, por la muchacha. La joven no podía estar más agradecida con él y, poco tiempo después, se armó de valor y decidió confesarle que le gustaba, uno de los innumerables encuentros románticos que han protagonizado.

También han atravesado momentos tan complicados como cuando Aybike descubrió que Berk no era hijo de Ayla y Resul y que había sido comprado cuando era un bebé. La joven, convencida por Şengül, decidió guardar el secreto para no hacerle daño. Al no sentirse capaz de mentirle, se mostraba distante con él y acabaron rompiendo. Se nos partía el corazón al ver como la joven Eren lloraba pensando en que jamás podría volver a estar junto al chico al que amaba. El muchacho no entendía nada y, roto de dolor y sin poder dejar de pensar en Aybike, decidía marcharse al extranjero a vivir con su madre.

La chica quería ser justa con él y no quería que abandonara Estambul sin conocer la verdad. Por este motivo, le mandaba un mensaje donde le desvelaba todo sobre su origen y que Elif era su hermana mientras corría al aeropuerto para evitar que se fuera. Llegaba in extremis y vivíamos una romántica reconciliación entre ambos. Acto seguido, Berk leía la noticia más impactante de su vida y se iba a casa para encararse con su madre.

Desde ese momento, Aybike se ha convertido en el mejor apoyo del chico. Cada día están más unidos y más enamorados y cada vez nos gusta más verlos juntos. Si hay una cosa que nos apasiona de esta pareja, además de los grandes momentos que nos ha regalado, es la química que existe entre ellos y que es capaz de traspasar la pantalla.

Es precisamente esa magia que han sabido crear Melis Minkari y Recep Usta, de 25 y 26 años, respectivamente, los actores que les dan vida, lo que ha hecho pensar a muchos de sus fans que ambos intérpretes tienen una relación en la vida real. Los jóvenes artistas derrochan complicidad y se llevan genial, así lo muestran en todas las fotografías que comparten. Aunque a veces tengan que grabar alguna escena dramática los dos se lo pasan de maravilla juntos y siempre les vemos sonriendo. Está claro que el hecho de ser buenos amigos ayuda a que el amor entre AyBer se sienta más real en la serie.

Tal es la veracidad que han sabido darle a su historia en la ficción, que el año pasado los seguidores de la serie se enfadaron mucho por unas imágenes en las que se podía ver a Recep Usta paseando por Estambul con İlayda Sezgin, quien dio vida a Zehra en la serie turca de Antena 3, ya que lo sintieron como una traición. Pero nada más lejos de la realidad porque tanto Melis como el joven actor, influencer y modelo, están solteros y son tan solo amigos.