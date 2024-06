El lado más personal de Elçin İrem Zehra, la actriz que ha dado un vuelco a 'Hermanos'

La cuarta temporada de Hermanos nos ha traído disgustos pero también muchas alegrías con la incorporción de nuevos personajes que están dando mucha vida a la trama. Uno de los que más está llamando la atención es el de Lydia, papel interpretado por Elçin İrem Zehra, que ha llegado al Ataman dispuesta a revolucionarlo todo y con un claro objetivo en mente: conquistar el corazón de Ömer.

Lydia Soydan es la hija de Yaman, un empresario de éxito que regresa a Estambul y, nada más aterrizar en la ciudad, se asocia con Akif para montar un club. Pero la joven tiene otro lazo que la va a unir de forma más directa con los chicos, ya que es la prima de Tolga. Su llegada al instituto la convierte en el centro de todas las miradas, ya que su belleza no pasa desapercibida y Oğulcan cae completamente rendido ante ella dejando de lado a Elif, quien se siente muy dolida con su actitud. Aunque la nueva alumna del colegio pronto romperá el corazón del joven, puesto que solo tiene ojos para su primo Ömer.

La muchacha siente un gran interés por el joven Eren y no intenta disimularlo. Esto hará que, desde el primer instante, comiencen los roces con Süsen, a quien no le hace ninguna gracia que la chica trate de acercarse a su pareja. Pero este no es le único factor que las aleja. Su mala relación irá en aumento y, el enterarse de que sus padres -que se conocen desde hace tiempo- han comenzado una relación y se han prometido, lejos de calmar las aguas, todavía las agita más.

Cuando Lydia llega al Ataman, Ömer acababa de romper con Süsen tras descubrir que estuvo implicada en la muerte de Kadir y que había ocultado este secreto durante mucho tiempo, provocando además otras muertes. Parecía que no había vuelta atrás para su historia de amor, pero, el repentino fallecimiento de Doruk, destrozaba a todos y hacía que se replantearan su vida, motivo por el que el hermano de Asiye decidía darle una nueva oportunidad a la hija de Süreyya.

Sin embargo, que el joven vuelva a tener pareja no hace que la obsesión de Lydia por Ömer desaparezca. La chica sigue haciendo todo lo posible para acercarse al muchacho y a su familia. Trata de pasar junto a él todo el tiempo que puede, incluso le pide a su padre que la contrate como camarera en el club para poder estar a su lado. Lo que conllevará más de un enfrentamiento con Süsen, haciendo que incluso lleguen a las manos.

Lydia ve que sus opciones de conquistar a Ömer se van alejando y decide unir fuerzas con Sarp, quien siempre está dispuesto a lo que haga falta por fastidiar a su hermano y que, además, en ese momento está enamorado de Süsen. Juntos están dispuestos a lo que sea por romper la pareja. Incluso, como veremos esta semana, a robarles un carrito de comida ambulante, lanzarlo contra un escaparate y hacer que los novios acaben en un calabozo.

Por ahora, la alianza entre la hija de Yaman y el joven Yilmaz ha conseguido robar un corazón, pero no ha sido precisamente el del hermano de Asiye, sino el de Sarp que ha caido rendido a los encantos de Lydia y ha comenzado a ilusionarse y a sentir cosas por ella. ¿Será correspondido? ¿Se acabarán convirtiendo en pareja y dejando tranquilos a Ömer y Süsen?. Para tener la respuesta tendremos que seguir pegados a Hermanos y descubrirlo con nuestros propios ojos.

Conoce mejor a Elçin İrem Zehra, la actriz que da vida a Lydia

La joven intérprete, de 22 años, está considerada como una de las jóvenes promesas de la actuación en Turquía. Desde bien pequeña, Elçin siempre tuvo claro que quería dedicarse a la interpretación. Decidida a alcanzar su sueño, después de finalizar sus estudios decidió formarse en el mundo de la actuación a través de diferentes cursos. Sus inicios fueron en el teatro, y fue entonces cuando el famoso intérprete turco İlker İnanoğlu descubrió a la actriz y le ofreció varios papeles en proyectos de su productora Amors Film.

Pese a su juventud y a que, prácticamente, acaba de comenzar su carrera como actriz, Elçin ya ha destacado por su talento. Lo hacía con su debut en el mundo de la interpretación en Hicran: En busca de mi hija, su primer papel protagonista con tan solo 21 años. Una serie que le dio la fama internacional y en la que se destacó el impecable trabajo de la actriz en su primer proyecto ante las cámaras.

En esta ficción, que en España pudimos ver en Divinity, curiosamente, Elçin estaba acompañada por otra de las nuevas caras de Hermanos, Berk Bakioğlu, quien acaba de aterrizar dando vida a Ayaz en esta cuarta temporada. Si en su anterior producción, ambos vivían un apasionado romance lleno de obstaculos, en el drama turco que emite Antena 3 los dos lucharán, por separado pero con la ayuda de Sarp, por lograr el amor de Ömer y Asiye, los hermanos Eren.

Su espectacular belleza la ha llevado a compaginar su carrera como actriz con la de modelo. Una faceta de la que da buena cuenta en su perfil, donde también nos muestra todos y cada uno de sus proyectos personales, además de su lado más íntimo, dejándonos ver que es una gran amante de los animales y de los viajes.

En lo que respecta a su vida sentimental, Elçin comparte su vida con Özgür Mırlak, un exactor que ahora trabaja como entrenador personal al que, además del amor, le une su pasión por el deporte. Ambos se conocieron en un gimnasio y juntos han creado Ace Of Gym & Pilates, un centro deportivo que abrieron el pasado mes de marzo, donde ejercen como entrenadores: Özgür de manera habitual y la guapa actriz siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. A la fiesta de inauguración, que fue por todo lo alto, no faltó su compañero Atakan Özkaya, Sarp en Hermanos, con quien se lleva a las mil maravillas y ha forjado una bonita amistad.