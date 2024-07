Los protagonistas de 'Hermanos’ cuentan cómo la serie ha cambiado sus vidas

Hermanos ha marcado un antes y un después en el mundo de las series turcas convirtiéndose en una de las ficciones otomanas más seguidas, tanto en su país como en el extranjero. La ficción ha sabido calar en el corazón de la audiencia y también en el de sus protagonistas Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar, quienes dan vida a Ömer, Asiye y Emel, a los que esta telenovela les ha cambiado la vida por completo.

© @aylinakpinarofficial

Estos tres jóvenes y talentosos actores se han convertido en grandes estrellas en todo el mundo gracias a su paso por esta ficción que ha sabido ganarse el cariño del público durante cuatro temporadas. Ellos tienen claro cuál es la razón por la que la serie ha triunfado: la gente se identifica con los huérfanos Eren y es capaz de empatizar con su dolor, alegría y amor. Además de que "todos los actores trabajamos con mucha verdad", aseguraba Su Burcu Yazgı Coşkun en una entrevista con el periódico turco Sabah, mientras que Yiğit Koçak consideraba que el secreto estaba en la sinceridad y en que todos trabajan muy duro y "nos esforzamos por transmitir ese sentimiento de familia, calidez y unidad a nuestro público mientras actuamos. Dado que hemos grabado 97 episodios, podemos decir que lo logramos".

© Atresmedia

Hermanos sigue la vida de los hermanos Eren quienes tienen que luchar por sobrevivir tras la muerte de sus padres. Sus personajes han ido madurando y cambiando a lo largo de la ficción y la serie no ha dejado de sorprendernos durante toda su andadura. En esta cuarta y última temporada, según apuntaban sus protagonistas, se desvelan secretos que llevan ocultos toda la ficción y sorpresas que lo cambiarán todo y que no nos dejarán indiferentes.

© Atresmedia

Yiğit, Su Burcu y Aylin son muy jóvenes, tienen 28, 19 y 11 años, pero, pese a su juventud y su trayectoria de vida que, por suerte, no se parece en nada a la de sus alter ego televisivos, deben meterse en los zapatos de unos chicos que han sufrido demasiado para su edad. ¿Cómo han llevado ellos la carga emocional de sus personajes? La protagonista de Şehrazad ha señalado que, al comienzo de la serie, tuvieron que grabar escenas muy dramáticas de sus personajes en las que trataron de compartir su dolor y reflejar lo mejor de ellos. El arco interpretativo de Asiye era "desafiante y eso lo hace más fuerte". La joven, aunque no ha atravesado por esas vivencias, trataba de comprender a su personaje lo máximo posible y desde ese sentimiento grababa las escenas.

© ATV

Por su parte, Yiğit se planteaba "¿cómo puede sobrevivir alguien que experimenta este dolor? ¿Dónde se puede mantener con vida? Estas preguntas siempre dan vueltas en mi cabeza. Creo que mucha gente se da por vencida, no pueden soportarlo. Tal vez no pueda continuar después de un tiempo, pero Ömer intenta mantenerse firme a pesar de todo. Se cae pero sabe levantarse al final del día. Esta es una de mis características favoritas de Ömer", afirmaba el protagonista de Secretos de amor.

© @aylinakpinarofficial

La joven Aylin tiene su propio truco para que no le afecten las escenas más duras. "En esos momentos, me convierto en Emel, no en Aylin. Y trato de sentir lo que ella está pasando. Puedo llorar cuando tengo ese sentimiento". Y ese alma que pone al interpretarla hace que los demás también se emocionen. Algo que sucedió, por ejemplo, cuando dejaban a la pequeña Eren en un orfanato. "En ese momento sentí la desesperación de Emel. Como Halit (Özgür Sarı) y yo nos sentíamos hermanos, ese sentimiento también fue bueno para el público", aunque la actriz reconocía que incluso ella, cuando lo vio desde su casa, se emocionó.

© @aylinakpinarofficial

Si en algo están de acuerdo los tres intérpretes es que Hermanos les ha cambiado la vida. "He actuado desde pequeña, pero este es, sin duda, el proyecto por el que soy más conocida. Por eso puedo decir que fue un punto de inflexión para mí", señalaba Su Burcu. Algo en lo que está de acuerdo su hermano en la ficción: "Es un punto de inflexión para mí tanto tanto en términos de actuación como de carrera. He aprendido mucho a través de mi rol y sigo aprendiendo. Me alegro de haberme cruzado con él. Crecí con Ömer y aprendimos juntos. Espero poder tener un final feliz para él", apuntaba.

© ATV

© ATV

Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun y Aylin Akpınar se han convertido en actores muy conocidos gracias a su paso por la exitosa serie que en España emite Antena 3. Gestionar la fama siendo tan jóvenes no es fácil pero la protagonista de Amor a segunda vista no lo ve como un problema ya que "cada trabajo tiene sus propios desafíos" y, aunque reconoce que deben enfrentarse a algunas cosas, cree que "no es algo que esté relacionado con la edad". Algo parecido a lo que opina su compañero. "No vi ninguna desventaja. Me hace muy feliz que la gente te quiera y te conozca, que saludes y hables con personas que no conoces", explicaba.

© Atresmedia

Aylin aseguraba que la fama no le ha cambiado. "Sigo viviendo como mis compañeros. No tengo teléfono y mi familia usa mis redes sociales por motivos laborales. A veces la gente puede decir cosas duras sobre escenas que no les gustan , pero esto es una serie y yo soy actriz. No deberían insultar tan fácilmente al actor por su papel. Aparte de eso, quieren tomar fotos y no me importa. Su trato amable me hace muy feliz", asevera la actriz orgullosa del cariño que la gente le profesa como reconocimiento a su trabajo.