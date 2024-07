Yiğit Koçak, Ömer en 'Hermanos', debuta en el cine: las imágenes y todos los detalles de su primera película

Hermanos se ha despedido para siempre de los fans en Turquía. La tristeza que los seguidores han sentido al tener que decir adiós a sus personajes favoritos se ha visto, sin embargo, aliviada con la alegría de poder disfrutar del talento de los actores de la serie en nuevos proyectos y con nuevos papeles. Ese es el caso de Yiğit Koçak, el querido Ömer Eren del drama turco y uno de los intérpretes con más proyección de su país. El artista está de estreno: acaba de comenzar una nueva aventura profesional que supondrá su debut en la gran pantalla.

Sus seguidores se mueren de ganas de verlo de nuevo en acción . Aunque aún habrá que esperar, puesto que acaban de terminar con los ensayos y comenzar con las grabaciones. Para ir abriendo boca , tanto el intérprete, de 28 años, como Sky Films, la productora que firma la película, han compartido las primeras imágenes de Bir Ömrün Autumn ( El otoño de una vida ). Una cinta, dirigida por Gizem Kızıl, con la que Yiğit está muy ilusionado y en la que estará acompañada por Eylül Tumbar, de 21 años, un rostro muy conocido por el público español por su participación en ¿De quién huimos, mamá? , la serie turca revelación que arrasó el año pasado en Netflix.

En las fotografías podemos ver a los dos protagonistas, vestidos con ropa informal y zapatillas, cogidos de la mano paseando felices. Hay que reconocer que hacen una pareja increíble. La química entre ellos es evidente y la sonrisa en sus caras delata el entusiasmo que ambos sienten ante esta nueva respuesta.

Otra de las instantáneas nos permite colarnos en un momento tan mágico como es la lectura del guion. Un paso importante en el que Yiğit y Eylül van armando y creando la personalidad de Can y Zeynep , respectivamente, los personajes a los que muy pronto darán vida. En la imagen podemos verlos con una postura relajada, pero serios y muy concentrados en lo que están haciendo, muestra de la gran profesionalidad de ambos actores.

La pareja protagonista también ha posado junto a sus compañeros Lal Ensari, quien se pondrá en la piel de Tuğba, y Efe Eroğul, que interpretará a Yağız. Además, en este primer vistazo de la ficción, tampoco ha faltado la foto de familia de un elenco que seguro consigue llegarnos al corazón con esta apasionante historia.

Para hacer que nuestras ganas y nuestras expectativas sigan creciendo de manera exponencial, también se ha publicado una fotografía efímera con la preparación de una escena de la película . En ella, Yiğit aparece actuando en un pequeño escenario junto a los músicos Volkan Önol y ante la atenta mirada del director. En Hermanos pudimos ver lo bien que el protagonista de Secretos de amor se desenvuelve tocando la batería, una de sus pasiones , y ahora, podremos disfrutar de su arte detrás de una guitarra.

Yiğit Koçak y Eylül Tumbar, dos de los actores más relevantes de la nueva generación, unen su buen hacer frente a las cámaras para protagonizar la apasionante historia de Can , un chico que vive la vida al máximo y ama el amor y los poemas, y Zeynep, una joven que tiene coraje ante la vida y la gente. La película está basada en el bestseller El otoño de una vida , de la autora turca Burcu Yilmaz, quien también se encargará de adaptar el guión ya la que podemos ver en otra de las imágenes compartidas junto a Eylül y Asiye Değirmenci, la directora de casting. , quienes sostienen en sus manos un ejemplar de la novela.

"Cuando se trata de amar, escucha a tu corazón, no al tiempo...". Esa es la premisa de la que parte el libro y en la que se basa también la película. La cinta abordará las experiencias emocionales de un joven mientras se dispone a reencontrarse con su novia. La separación no ha hecho más que fortalecer los sentimientos que guarda en lo más profundo de su ser, llevándolo a emprender un emotivo viaje interior en busca de ese amor que no ha podido olvidar. De este modo, nos adentrarán en la complejidad de las relaciones, la pérdida, el anhelo y en lo que estamos dispuestos a hacer por el amor verdadero.

¿Cuál es el argumento de 'El otoño de una vida ' ?