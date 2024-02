Las entrañables imágenes de Alice Campello con su hija Bella, de un añito y que es clavada a su madre

Loading the player...

Alice Campello (28 años) y Álvaro Morata (31 años) han formado una preciosa familia numerosa junto a sus 4 hijos: Alessandro y Leonardo, sus mellizos de 4 años; Edoardo, de dos; y la pequeña Bella, que el pasado mes de Enero cumplió su primer año de vida. La pareja, que siempre se muestra superenamorada, no oculta que sus niños son el centro de sus vidas y es frecuente verles compartir con ellos divertidos y entrañables momentos de sus travesuras o de momentos cotidianos de su vida en España. En esta ocasión, ha sido la 'celebrity' italiana quien ha protagonizado con la pequeña de la casa una tierna sesión de fotos, con la que no solo vemos cuánto ha cambiado la bebé si no que además, comprobamos que es un clon de su madre. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

