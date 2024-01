Mar Montoro recuerda el shock anafiláctico que casi le cuesta la vida y revela la secuela que arrastra 'Si me llega a pillar sola en casa, no estaría aquí', ha asegurado la presentadora

Mar Montoro nunca olvidará la terrible experiencia que vivió el pasado 23 de octubre. Ese día tuvo que ser ingresada de urgencia a causa de un shock anafiláctico, ocasionado por un medicamento, que estuvo a punto de costarle la vida. Ahora, la presentadora ha recordado al detalle cómo fueron los estremecedores momentos que pasó. Ha explicado cuáles fueron los primeros síntomas que experimentó, previniendo a todo el mundo para no restarles importancia, y ha señalado el papel fundamental que tuvo su hija de ocho años. "Si me llega a pillar sola en casa, no estaría aquí", ha asegurado. Tres meses más tarde, Mar presenta alguna secuela física que ha revelado, confiando en que remita con el tiempo. Dale al play y escucha sus declaraciones.

