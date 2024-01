Marta López y el tenso reencuentro con su ex Efrén Reyero en GH DÚO

La segunda edición de GH DÚO está dando ya desde su inico grandes momentos para los seguidores del reality. Una de las parejas más mediática de esta edición es la formada por Marta López y Efrén Reyero. Ambos mantuvieron una relación amorosa llena de altibajos que duró hasta 2020. Se conocieron en un plató de televisión donde se enamoraron. Ahora, tres años después de su ruptura, el extronista, y ahora empresario, y la colaboradora de televisión se enfrentan a esta experiencia juntos. La expareja se había mostrado muy cariñosa hasta la gala del último jueves durante la cual han tenido un tenso enfrentamiento repleto de reproches del pasado.

Los exnovios se han sentado frente a frente en la 'Sala de la verdad'. En un primer momento, ninguno quería hablar y eso que los dos se han acusado de mentir respecto a sus sentimientos y lo que sentían en el pasado: "El que no quería volver era yo. Eso seguro", le decía Efrén en la casa a Marta. Por su parte, la colaboradora de televisión ha dicho que en los programas en los que se le ha preguntado si está o no con Efrén ha dicho que "no". Y ha continuado: "Antes de conocerle a él estaba conociendo a un chico. Es verdad. Lo he dicho en la casa y lo digo aquí. Pero no en mi casa con mis hijos. En mi casa con mis hijos ha entrado él, no otra persona".

López se ha referido a su expareja como un hombre muy ambiguo: "Yo no quise seguir con él. No entiendo el juego de intentar dejarme mal como si fuera una arrastrada detrás de él. Yo sabía que él estaba con una chica y no he dicho nada. He entrado en la casa y lo he puesto aquí Marta. Porque le quiero mucho, Efrén me parece un buen tío, pero no quiero relación con él", sentenció la colaboradora.

Han decido 'tomar distancia'

El tenso encuentro acabó con Marta reprochando a Efrén el haberse sentido utilizada por él, mientras que Efrén le ha recriminado a su expareja que le utilizó para entrar al programa. Parece que a partir de ahora la relación entre ambos se complica y la convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra se torna más incómoda para los dos.