Primeras palabras de la actriz Mónica Cervera tras conocerse que vive en la calle

Mónica Cervera está atravesando una de las situaciones más delicadas de su vida. Los primeros días del año, la actriz acaparó todos los titulares de la prensa tras conocerse que está en una situación económica límite y duerme sin un techo en las calles de Marbella. Una decisión que ha tomado por sí misma, ya que tiene la casa de sus padres a la que podría volver. Sin embargo, la nominada a un Goya por su papel en la película Crimen Ferpecto en 2004 prefiere estar fuera de su hogar familiar. Tras lo ocurrido, la intérprete ha hablado por primera vez públicamente desde que salió a la luz la noticia.

“Estoy intentando salir de aquí con mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción o ingreso mínimo vital y estoy a la espera, simplemente, de que me lo aprueben", ha declarado Mónica Cervera ante las cámaras del programa Fiesta. En las imágenes captadas por el espacio presentado por Emma García, se puede observar a la actriz paseando por las calles de Marbella con una mochila a la espalda y una bolsa de un supermercado colgada al hombro. Además, el reportero también ha mostrado el banco que estaría siendo su cama y el lugar en el que pasa más tiempo.

“No te preocupes por mí. Habéis estado quince años sin mí y, de repente, ¿os preocupáis por mí de qué?… No quiero saber nada", ha continuado diciendo la intérprete de "La que se avecina", algo enfadada con el reportero y mostrando su descontento con la que ha sido su profesión. “No quiero saber nada. En otra situación, hace años, te digo yo que me hubiera dado igual, pero esto no va a ningún lado. Quiero trabajar de otra manera. Quiero trabajar, cambiar de profesión totalmente. No quiero que sepáis a qué me dedico, dónde voy o de dónde vengo”, ha zanjado muy contundente Cervera, pidiendo respeto por el modo de vida por el que ha optado vivir.

A sus 48 años, Mónica, reconocida por su distintivo sentido del humor, naturalidad y cercanía, ha mantenido durante años una rutina discreta, alejada de la esfera pública. Aunque su perfil social está abierto y menciona estar "actualmente en proceso creativo" en su biografía, no suele hablar de su estilo de vida. Sin embargo, ha hecho una excepción al comenzar el 2024. Desde Marbella, su ciudad natal, donde estudió arte dramático antes de su destacado debut en el cortometraje Hongos, la actriz ha compartido detalles sobre su día a día. Su presente difiere notablemente de su pasado, ya que no tiene hogar y reside a la intemperie en las calles, enfrentándose a las inclemencias del tiempo durante estas fechas invernales. A pesar de ello, la actriz se encuentra sometida a diferentes procesos para conseguir vivir mejor. Una de las próximas fechas clave apuntadas en el calendario de Cervera es el próximo 25 de enero, que será cuando se reúna con un equipo del servicio de Bienestar Social, un encuentro tras el que espera que le "den una estabilidad".