Delicious Martha y Rubén García anuncian que… ¡van a ser papás!

El año no podía haber empezado mejor para Marta Sanahuja (más conocida en el mundo virtual como Delicious Martha) y Rubén García. Tres meses después de su romántica boda, los influencers fit han anunciado la mejor de las noticias, ¡van a ser papás! "Nuestro regalo de reyes este año llega en julio. Delicious baby is coming! No os imagináis lo felices que estamos de empezar la mayor aventura de nuestra vida", es el mensaje que han compartido en sus redes junto a estas imágenes.

- Las fotos de la boda de Delicious Martha y Rubén García, un 'sí, quiero' de cuento en plena naturaleza

"Han sido unos primeros meses algo cuesta arriba, pero he tenido junto a mí a la mejor persona que la vida me ha dado, cuidándome y haciéndome sentir que todo era mucho más sencillo y fácil de llevar. Gracias, mi amor", ha escrito la eat girl sobre su marido.

Marta, que tiene una relación muy cercana con sus más de 1,5 millones de seguidores, ha estado respondiendo a algunas preguntas que le han hecho sobre el embarazo. Ha contado que está de tres meses y que, aunque ahora ya se siente mucho mejor, se ha encontrado "realmente mal". "Menos vómitos, he tenido todos los síntomas de manual: acidez, mareos, náuseas, cambios de humor, olor agudizado, dolores de tripa y pinchazos, mala digestión, cansancio extremo, no soportar el chocolate y querer comer carne".

- Delicious Martha, una novia romántica y bohemia con su espectacular vestido de alta costura

La influencer está muy feliz y ha confesado que se siente muy afortunada porque "jamás me imaginé que me quedaría a la primera". Al preguntarle qué sintió cuando se enteró, ha respondido: "Una mezcla entre alegría y un miedo de la leche. Yo quería quedarme embarazada y era lo que más deseaba, pero cuando ves el positivo y es real... OJITO".

Además, ya ha mostrado sus primeras curvas premamá con este selfie: "No me preguntéis si se nota porque, aunque me encantaría, de momento es muy poco, y es básicamente que estoy hinchada". Sus fans también le han preguntado si tienen pensado hacer una fiesta para revelar el sexo, pero parece que lo tienen claro: "NO. Cuando llegue el momento de contarlo, diremos si es "la" o "el" pingu y ya", ha dicho haciendo referencia al nombre con el que se refiere cariñosamente a su bebé.

La famosa pareja de influencers ha anunciado la noticia tres meses después de que se dieran el 'sí, quiero'. Marta y Rubén se casaron el pasado mes de septiembre en una ceremonia de cuento de hadas que tuvo lugar en Can Riera de la Pineda, una preciosa masía típica catalana de origen milenario ubicada en el parque natural de El Montseny (Gerona).

Para su gran día, la novia confió en la renombrada firma catalana Yolancris, que creó para ella un vestido que definieron como "una obra maestra de alta costura". Marta lució un vestido hecho a medida con una silueta entallada que realzaba su figura y estaba realizado en un tejido que jugaba con las semitransparencias, detalles pedrería y bordados florales de tul en tonos blancos y crudos. Sin duda, un look de novia romántico, bohemio y extremadamente femenino, que encajaba a la perfección con la personalidad de la novia y el escenario donde se celebró la boda.