Delicious Martha, una novia romántica y bohemia con su espectacular vestido de alta costura

Marta Sanahuja, más conocida en el mundo virtual como 'Delicious Martha', ha celebrado este fin de semana su boda soñada con Rubén García. Los influencers se han dado el 'sí, quiero' en una romántica ceremonia en plena naturaleza en Can Riera de la Pineda, una preciosa masía típica catalana de origen milenario ubicada en el parque natural de El Montseny (Gerona). Sin duda, no de los secretos mejor guardados era el vestido de la novia y Marta dejó a todos sin palabras con su look.

Para su gran día, la eat girl confió en la renombrada firma catalana Yolancris, que creó para ella el vestido perfecto. "Representa la esencia de Marta: elegante, única y llena de glamour. Fue un honor para nosotras colaborar en la creación de su look para este día tan especial", aseguran desde la marca. "Para nosotras ha sido un placer el haber formado parte de la "Delicious Wedding" y el broche de oro de la historia de amor de Marta y Rubén. Desde el vestido de ensueño hasta la impresionante ambientación natural, esta boda ha sido un verdadero cuento de hadas moderno", afirman.

Desde Yolancris describen el vestido como "una obra maestra de alta costura". Marta Sanahuja eligió el modelo 'Perón', un diseño exclusivo de la colección couture SHE 2023 que destacó por su elegancia y sofisticación. El vestido, hecho a medida, tenía una silueta entallada que realzaba su figura, además de un escote nadador pronunciado y un escote profundo en la espalda en forma de U, que añadía un toque sensual y chic.

Tal y como puede verse en las imágenes, el tejido exclusivo jugaba con las semitransparencias y detalles pedrería en tonos blancos y crudos, aportando un toque de glamour que hizo que Marta brillara con luz propia. "Toda una obra de artesanía realizada en nuestro taller", confiesan.

Además, Marta pronunció el 'sí, quiero' con un abrigo largo a juego, con mangas amplias acampanadas y bordados florales de tul. ¿El resultado? Un look de novia romántico, bohemio y extremadamente femenino, que encaja a la perfección con la personalidad de la novia y el escenario de cuento de hadas donde se celebró la boda.

Para el maquillaje, eligió a Laia Martín, maquilladora especializada en moda y novias. El maquillaje de Marta se basa en la naturalidad, muy fiel a su estilo. El protagonista de su look fue un eyeliner ligeramente ascendente con acabado difuminado y ahumado. Marta, con su inconfundible larga melena, elegió un peinado que la hiciese sentir ella misma para este día tan especial, con un romántico recogido lateral con su melena suelta y ondas muy suaves realizado por Irene Pangu de Salón Toro. Además, decoró su cabello con varios broches con forma de estrella.

Detalles con mucho significado

En su gran día, Marta rindió un emotivo homenaje a su abuela, a la que adoraba. Todo lo que tenía que ver con la joyería estaba vinculado a ella, por lo que eran piezas muy especiales con mucha carga sentimental. La influencer lució unos pendientes de perlas y una pulsera de oro blanco y brillantes que pertenecieron a ella. "Un trocito de cielo también me acompaña hoy", es la frase que grabó en la medalla que encargó en su honor.

La madre de Marta también quiso sorprenderla mientras se estaba preparando y le entregó la pulsera junto a dos preciosas calas y una mantilla que fue de su abuela. Respecto a su ramo de novia, se decantó por un ramo rosas blancas con un toque de eucalipto, tal y como ella quería.