La nieta de Paco Arévalo rinde un emocionante homenaje a su abuelo con un vídeo bailando juntos

El humorista Paco Arévalo falleció de manera inesperada a los 76 años en su domicilio de Valencia el 3 de enero, una triste noticia para el mundo del espectáculo que ha despedido a uno de los rostros más reconocidos de la comedia española. Su nieta Ana, quien estaba muy unida al cómico, ha compartido a través de su perfil público un emotivo vídeo para despedirse de su abuelo. En él ha recopilado sus mejores momentos juntos y ha reconocido que de momento no es capaz de sonreír porque está completamente abatida y rota de dolor: "Y aunque ahora mismo me es imposible sacar una sonrisa, siempre te recordaré con una por todas las que sacaste tú". Dale al play y no te pierdas el precioso homenaje de Ana a Paco Arévalo.

