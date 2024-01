Qué podemos esperar de los Globos de Oro: de las nuevas parejas de Hollywood a los favoritos de la gala

La cuenta atrás ha comenzado. La 81ª edición de los Globos de Oro ya calienta motores a las puertas de una mágica noche que se vivirá la madrugada del 7 al 8 de enero con el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles como escenario de excepción. Es el primer gran evento del año y, como tal, la expectación es máxima, más todavía con las posibles anécdotas que la velada promete. Desfile de sofisticación e imponentes looks, posados para el recuerdo, derroche de talento, popularidad y glamour frente a los flashes... Las expectativas de la cita, que premia la excelencia de los últimos proyectos cinematográficos y televisivos bajo la batuta de Dick Clark Productions y Eldridge Industries, que debutan como organizadores en la presente entrega tras hacerse con los derechos de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, están por las nubes, y razones no faltan. A continuación, repasamos los nombres de los favoritos según las quinielas y algunos de los momentazos que esperamos ver en el prestigioso acto, que cuenta con un comité de votación compuesto por trescientos diez periodistas de todo el mundo.

Del fenómeno Barbenheimer a la represencación española de Bayona

Este 2024 la gala de los Globos de Oro lleva el sello de Barbie y Oppenheimer, que lideran las nominaciones con un total de nueve candidaturas para el largometraje de Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling, y ocho para la cinta de Christopher Nolan. Ambas se volverán a medir tras su arrollador éxito por las salas de cine en una nueva categoría: la de Mejor taquillazo. Al fenómeno, bautizado ya como Barbenheimer, le acompañan otras figuras que sobresalen en esta recién estrenada temporada de premios, siendo Juan Antonio Bayona el representante patrio con La sociedad de la nieve, filme con el que busca encumbrar al cine español y que le ha hecho merecedor de la nominación a Mejor película de habla no inglesa. Otro de los grandes favoritos de la cita es el intérprete Joaquin Phoenix, estrella de Napoleón, que opta a una estatuilla por su papel en Beau tiene miedo.

Taylor Swift, ante una cita histórica ¿junto a Travis Kelce?

Otra de las grandes estrellas de la cita es Taylor Swift. La polifacética y admirada artista, que acaba de soplar las velas de su 34º cumpleaños, podría llevarse esta noche un premio a casa, y en esta ocasión nada tiene que ver con sus anteriores nominaciones. A diferencia de las otras cuatro veces que la signataria de éxitos como Lover, Cruel summer, Blank space o Shake it off ha asistido como candidata a un Globo de Oro, todas ellas por Mejor canción original, hoy lo hace en una categoría que se ha introducido esta temporada: Mejor éxito de taquilla.

Junto a las mencionadas Barbie y Oppenheimer y otras obras como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Spider-Man: A través del Spider-Verso, John Wick: Capítulo 4", Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One o La película de Super Mario Bros, compite por proclamarse vencedora con Taylor Swift: The Eras Tour. Se trata de la película documental de casi tres horas de duración que lanzó para mostrar al completo cómo es uno de los shows de su última gira, en la que ha repasado sus más de diecisiete años de trayectoria. De alzarse con el premio, Taylor se convertiría en la primera persona en ganarlo, un auténtico honor que puede que viva de la mano de su novio Travis Kelce, con quien inició una preciosa historia de amor este verano. ¿Serán estos sus primeros Globos de Oro como pareja?

Rosalía, ¿acompañará a Jeremy Allen White en su gran noche?

Otra de las parejas que nos gustaría ver en esta noche de estrellas es a Rosalía y Jeremy Allen White. A sus 32 años, el intérprete neoyorquino, que desde esta misma semana es imagen de la campaña de primavera 2024 de Calvin Klein, opta a un galardón por su impecable interpretación en The Bear, serie que le catapultó a la fama y le hizo merecedor de la estatuilla a Mejor actor de serie de televisión comedia o musical el pasado año. En caso de que asistiera a la cita junto a la diva catalana, de 31, protagonizarían su primera alfombra roja y su debut conjunto en un acto público.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet, la pareja del momento ¿en la gala del momento?

Los focos también están sobre Kylie Jenner y Timothée Chalamet, una de las duplas del momento. El protagonista de Wonka, candidato a alzarse con el galardón en la categoría de Mejor actor de comedia o musical, da vida al excéntrico chocolatero Willy Wonka en su etapa más joven, al que interpreta Johnny Depp en Charlie y la fábrica de chocolate. Si en cada una de sus apariciones promocionales de la cinta el actor ha llamado la atención por sus transgresores looks, ahora podría hacerlo acompañado de su adorada novia, con quien mantiene un romance de lo más discreto. Pese a que el hermetismo es el denominador común de su historia, el intérprete y la socialité van dejándose ver poco a poco en más actos públicos. Fue en noviembre cuando la empresaria recibió un premio de moda a la 'Marca innovadora del año', ceremonia a la que acudió junto a Chalamet, aunque no posaron juntos a su paso por la alfombra roja, y también acudieron juntos a una fiesta en la Gran Manzana tras el rodaje Saturday Night Live en el que acaba de participar el intérprete. ¿Será esta su próxima cita?

Bradley Cooper y su hija Lea, un inquebrantable tándem

Esta noche también es especial para Bradley Cooper. El actor y director, que hace cuarenta y ocho horas cumplía 49 años en una dulce etapa vital, está de enhorabuena. Su película Maestro, el biopic del compositor, pianista y director de orquesta Leonard Bernstein, que él mismo dirige, escribe, produce y protagoniza opta a cuatro galardones, un trabajo que ha marcado su carrera y en el que tiene el placer de contar con una colaboración única: la de su hija Lea, de seis añitos, que hace un cameo interpretando la versión más joven del personaje de Maya Hawke, que encarna a Jamie Bernstein, hija de este director de orquesta nominado al Oscar por la banda sonora de West Side Story.

De igual forma que ocurrió hace unos días en la presentación de la obra, es probable que el ex de Irina Shayk pose con la pequeña, de la que se siente muy orgulloso, de igual forma que la modelo rusa: "Muy orgullosa de papá y Lea", expresó recientemente esta, que mantiene una fabulosa relación con el padre de su niña. Por su parte, Bradley reveló que ha sido "increíble" trabajar con su hija: "Yo no diría que hizo un cameo. No quisiera faltar al respeto pero es un papel", dijo el cineasta, que podría salir del hotel Beverly Hilton coronado como Mejor actor, en declaraciones a Access Hollywood.

