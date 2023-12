Lea, hija de Bradley Cooper, protagoniza su primera alfombra roja como actriz a los seis años

No fue un estreno cualquiera pues a los actores se unió una persona del todo inesperada. Aunque estará más que acostumbrada a ver a sus padres Bradley Cooper e Irina Shayk paseando por alfombras rojas de medio mundo, en esta la protagonista absoluta fue ella. Lea, de seis años, hija del intérprete le acompañó al estreno de Maestro, la nueva cinta en la que Cooper, de 48 años, dirige y se mete en la piel de Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense. Con un vestido con falda de vuelo y estampado animal de Dolce & Gabbana en tonos marrones, combinado con unas bailarinas doradas y un divertido bolso rojo que quizá “robó” del armario de su mamá, Lea paseó como una auténtica profesional ante las cámaras.

¡La sonrisa le delata! Bradley Cooper disfruta de un animado paseo por Nueva York junto a su hija Lea

Sonriente, espontánea, con la manicura hecha, los labios pintados y cogida de la mano de su papá, al que miraba con devoción, la niña se unió como una más al grupo de actores. Y es que ella también figura en los títulos de crédito pues interpreta a la versión joven del personaje que encarna Maya Hawke, Jamie Bernstein. Por supuesto Bradley no podía evitar que se le cayera literalmente la baba, como se suele decir, y derrochaba orgullo al mirar a su pequeña. Lo mismo le pasó a Irina, su madre, que desde la distancia escribió un mensaje en sus perfiles. “Felicidades a la película Maestro. Muy orgullosa de papá y Lea”.

En el estreno Bradley se reencontró con Lady Gaga, su partenaire en Ha nacido una estrella, y posó además con Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Brian Klugman y Sarah Silverman. Cooper aseguró, hace unas semanas en Access Hollywood, que se lo pasó “increíble” trabajando con su hija. “Yo no diría que hizo un cameo. No quisiera faltar al respeto pero es un papel”. Reiteró además que compartir experiencia con su pequeña fue “increíble”. El actor, que además produce la cinta -la productora tiene el nombre de Lea, su hija-, celebra sin duda uno de sus mejores momentos. Las recientes nominaciones a los Globo de Oro han incluido en cuatro categorías el título de su cinta, entre ellas mejor director y mejor actor para Cooper.

El artista ha demostrado en las últimas semanas además que no teme enfrentarse a retos nuevos. Instaló un food truck en Nueva York y no dudó en ponerse a cocinar. Recibió durante esta aventura las visitas de Irina Shayk y la modelo Gigi Hadid, con quien se le ha relacionado en los últimos meses. Por el momento él no se ha pronunciado al respecto de las imágenes que se han tomado de ambos, aunque fuentes cercanas aseguran que su relación avanza. El mismo silencio guarda su ex Irina acerca de sus comentados encuentros con el deportista Tom Brady, exmarido de Gisele Bundchen.