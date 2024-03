La vida amorosa de Bradley Cooper: de su boda con una bailarina hasta enamorarse de Gigi Hadid

Loading the player...

Desde el pasado mes de octubre se les había visto pasear su amor por las calles de Nueva York pero no había imágenes que confirmasen su relación; ha sido a principios de este año cuando por fin se publicaban las primeras fotografías de Bradley Cooper junto a Gigi Hadid entre risas y, por primera vez, cogidos de la mano en actitud cariñosa. Se trata de la nueva ilusión que está viviendo el actor de 49 años que tiene en su haber una larga lista de conquistas. La más sólida y estable en el tiempo fue la que mantuvo con la supermodelo rusa Irina Shayk, ex de Ronaldo, sin embargo antes de caer rendido a sus pies ya había estado casado en el año 2006. ¿Quieres conocer la intensa vida amorosa del actor de Hollywood? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

