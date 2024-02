Bradley Cooper se sincera sobre la paternidad y su momento más complicado al sentir 'que no conectaba con su hija'

La vida de Bradley Cooper cambió cuando se convirtió en padre a los 42 años en marzo de 2017 junto a su entonces pareja Irina Shayk, con quien mantiene una relación amistosa. La pequeña Lea (6) revolucionó la rutina del actor y la modelo desde su nacimiento, hasta tal punto, que como él mismo ahora ha reconocido "los primeros meses estuvo descolocado". El intérprete ha concedido una entrevista donde se ha abierto en canal y se ha sincerado sobre su vida personal, sus momentos más complicados y en especial, ha desvelado cómo es su relación con su niña.

Bradley Cooper ha tenido hasta el momento una vida de luces y sombras, pero siempre ha sabido salir adelante. El cineasta de 49 años ha concedido una entrevista al pódcast Armchair Expert que conduce el intérprete y humorista Dax Shepard donde ha hablado de su crecimiento personal desde que es padre, ya que tal y como él mismo ha desvelado, hasta la llegada al mundo de Lea no comprendía cómo algunos de sus compañeros de profesión decían frases como "daría mi vida sin dudarlo por mi hijo".

El director, guionista, productor y actor de Maestro, película con la que opta a varios premios Oscar, ha hablado abiertamente sobre su vida privada. Por primera vez ha narrado cómo fueron los primeros meses siendo padre, una época complicada sobre la que ha realizado una durísima declaración: "Me costó mucho adaptarme. Los primeros ocho meses ni siquiera sé si de verdad quería a mi hija".

Un instante en el que el protagonista de Ha nacido una estrella ha rememorado sus sentimientos: "Llega un día en el que ya no hay duda. Tener un bebé es como una droga. Es genial. Estaba viendo cómo esa cosita se iba transformando". A pesar de que los primeros meses se sintiera saturado, según pasaba el tiempo se enamoró de Lea: "Me encantaba cuidarla". También ha querido agradecer a su pequeña que "si no fuera por ella, no sé si seguiría vivo porque todo lo que hiciera le podía afectar y mi ADN me decía que ahora hay algo más importante que yo".

La paternidad le ha cambiado la vida de tal forma que incluso "ha intentado ser mejor persona" por su niña. Ahora es tan grande el amor que Cooper siente por ella, que no se separa de su lado e, incluso, a los últimos compromisos profesionales han asistido juntos, como a la presentación de su última película, Maestro. Unas imágenes que dieron la vuelta al mundo al ver a Lea con solo seis años desfilar y posar en el photocall — sonriente, espontánea, con la manicura hecha, los labios pintados y cogida de la mano de su papá — como una auténtica profesional. Por supuesto Bradley no pudo evitar que se le cayera literalmente la baba, como se suele decir, y derrochaba orgullo al mirar a su pequeña. Lo mismo le pasó a Irina, su madre, que desde la distancia escribió un mensaje en sus perfiles. “Felicidades a la película Maestro. Muy orgullosa de papá y Lea”.

