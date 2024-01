Timothée Chalamet y Kylie Jenner, la pareja que nos gustaría ver en la gala de los Globos de Oro

Comienza la cuenta atrás para los Globos de Oro 2024. El escenario del hotel Beverly Hiilton de Los Ángeles se prepara para vivir una noche mágica la madrugada del 7 al 8 de enero. La organización se ha propuesto recuperar el glamour, el prestigio y la popularidad de antaño tras enfrentarse a acusaciones por falta de diversidad y corrupción, que parecen subsanadas tras disolverse la Asociación de la Prensa Extranjera (HFPA) y haber pasado a manos de Dick Clark Productions y Eldridge Industries, cuyo comité de votación está compuesto por 310 los periodistas de todo el mundo.

Las estrellas volverán a brillar sobre la alfombra roja y entre otros se espera la presencia de uno de los grandes actores del momento: Timothée Chalamet, actual pareja de Kylie Jenner. El protagonista de Wonka, nominado al galardón en la categoría de mejor actor de comedia o musical, interpreta al excéntrico chocolatero Willy Wonka en su etapa más joven, al que da vida Johnny Depp en Charlie y la fábrica de chocolate. En cada una de sus apariciones de los estrenos del filme, Chalamet ha llamado su atención por sus llamativos y transgresores looks y el público espera con impaciencia volverle a ver desfilar en esta entrega de premios y si es acompañado, mejor.

Desde que comenzara a salir con Kylie Jenner ha incrementado todavía más su popularidad. El actor y la socialité tratan de llevar su relación con la máxima discreción, pero poco a poco van dejándose ver en más actos públicos. En noviembre, la empresaria recibió un premio de moda a la “marca innovadora del año” en una ceremonia a la que acudió junto a Chalamet, aunque no posaron juntos sobre la alfombra roja, y también acudieron juntoa s una fiesta en Nueva York después de la grabación del programa de entretenimiento Saturday Night Live, en el que acaba de participar el intérprete.

Recientemente se les ha visto juntos han sido en la fiesta de Navidad del clan Kardashian, donde el protagonista de Dune se reunió con su chica en la velada organizada por Kim Kardashian, y hace unas semanas la empresaria voló a Londres para asistir a la premiere de Wonka, aunque evitó posar para los flashes. Ambos se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. "A Kylie y Timothée les ha ido muy bien. Aunque Kylie tiene muchos compromisos propios, está muy orgullosa de Timothée y quiere estar ahí para él y apoyarlo. Timothée apoya igualmente a Kylie y admira su sólida ética de trabajo y lo comprometida que está como madre", reveló una fuente a Entertainment Tonight.

A escasos días de que se celebren los Globos de Oro, los fans de la pareja de moda solo desean verles brillar en los premios antesala de los Oscar. No sería la primera vez para Kylie Jenner, ya la vimos desfilar en el año 2018 con un imponente vestido negro de Giambattista Valli, ni tampoco para Chalamet que acudió en las galas de 2018 y 2019 por sus nominaciones en Call Me By Your Name y Beautiful Boy.