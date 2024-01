Dónde ver las películas y series nominadas a los Globos de Oro 2024

Cuando quedan tres días para la celebración de la ceremonia de los Globo de Oro, la 81.ª edición se celebrará desde el hotel 'The Beverly Hilton' de Beverly Hills, California, escenario habitual los premios. Para ayudar a todos los amantes de la televisión y del cine compartimos a continuación un listado con todas las series y películas nominadas y dónde poder ver cada una de las producciones que optan a conseguir alguno de los galardones.

Cine

Barbie (9 nominaciones): HBO Max

Oppenheimer (8 nominaciones): On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+

Killers of the Flower Moon (7 nominaciones): On Demand en Prime Video / Apple Tv+

Poor Things (7 nominaciones): Cines

Past Lives (5 nominaciones): On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+

Maestro (4 nominaciones): Netflix

Anatomy of a Fall (4 nominaciones): On Demand en Amazon Prime Video / Apple TV+

May December (4 nominaciones): Netflix

The Zone of Interest (3 nominaciones): HBO Max

The Holdovers (3 nominaciones): On Demand en Prime Video

The Super Mario Bros. Movie (3 nominaciones): Netflix

Spider-Man: Across the Spider-Verse (3 nominaciones): Netflix

Air (2 nominaciones): Prime Video

The Color Purple (2 nominaciones): Cines

Nyad (2 nominaciones): Netflix

American Fiction (2 nominaciones): TBA*

Saltburn (2 nominaciones): Prime Video

Fallen Leaves (2 nominaciones): MUBI

Rustin (2 nominaciones): Netflix

Beau Is Afraid (1 nominación): On Demand en Prime Video

Dream Scenario (1 nominación): HBO Max

Wonka (1 nominación): Cines

All of Us Strangers (1 nominación): Hulu

No Hard Feelings (1 nominación): Netflix

Elemental (1 nominación): Disney Plus

Suzume (1 nominación): Crunchyroll

Wish (1 nominación): CinesTelevisión

En cuanto a las series nominadas, la lista queda de la siguiente manera:

Televisión

Succession (9 nominaciones): HBO Max

The Bear (5 nominaciones): Hulu

Only Murders in the Building (5 nominaciones): Hulu

The Crown: Netflix

The Diplomat: Netflix

The Last of Us: HBO Max

The Morning Show: Apple TV+

Abbott Elementary: HBO Max / Hulu

Barry: HBO Max

Jury Duty: Freevee

Ted Lasso: Apple TV+

All the Light We Cannot See: Netflix

Beef: Netflix

Daisy Jones and the Six: Prime Video

Fargo: Hulu

Fellow Travelers: Paramount+

The Curse: Paramount+

1923: Paramount+

Lessons in Chemistry: Apple TV+

Slow Horses: Apple TV+

The Great (Hulu)

Poker Face: Peacock

The Marvelous Mrs. Maisel: Prime Video

Shrinking: Apple TV+

Yellowjackets: Paramount+

Bass Reeves: Paramount+