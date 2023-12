Xavier Sardá revela la cantidad millonaria que le pagaron por 'Crónicas Marcianas'

Crónicas Marcianas fue uno de los programas míticos de la televisión hace 25 años. Las noches de Telecinco de finales de los 90 se trasladaban a un universo marciano por el que desfilaban un sinfín de colaboradores. Los principales participantes del espacio televisivo se han vuelto a encontrar más de dos décadas después para recordar los momentos que ya forman parte de la historia de la pantalla. Xavier Sardá, capitán del espacio, se ha sentado en el programa 100% únicos donde ha desvelado algunas anécdotas de aquellos años. Entre las preguntas que le hicieron, estaba la de cuánto dinero había ganado durante aquella etapa, una cuestión que no evitó.

"En Crónicas Marcianas me gané muy bien la vida. Me pagaban muy bien. Era en pesetas. ¿Cincuenta millones de pesetas cuánto es? Trescientos mil euros los tres primeros meses y si seguíamos, más" comentó con humor. Explicó que cuando asumió aquel reto corrió un gran riesgo pues dejó la radio para hacerse cargo de un formato que entonces era novedoso. "Por suerte funcionó" concluyó Sardá, que estuvo ocho años en antena con aquel espacio.

Sardá reunió en un programa especial a algunos de los que fueron sus colaboradores en aquel momento. Boris Izaguirre, Carlos Latre, Paz Padilla y Javier Cárdenas fueron algunos de los rostros conocidos que participaron en este recuerdo. "Le he dicho a todo el mundo que disfrute y enloquezca. El que tiene que estar preocupado soy yo" aseguraba Xavier en ¡HOLA! días antes del estreno. Crónicas Marcianas supuso un antes y un después en la vida de Sardá, no solo profesional sino también personalmente.

Fue allí donde conoció a su mujer, Ana Gutiérrez, que era la peluquera del citado espacio. El presentador, de 65 años, no suele hablar de ella en público, pero en su libro Adiós, muy buenas, la define como la "mejor compañera textual y argumental". Además, a su lado ha formado una familia de la que se siente muy orgulloso. "Mi mujer, con sus dos hijas, y yo con la mía, es muy importante, es la estabilidad, es una situación que me costaba imaginar que me fuera a resultar tan placentera y tan satisfactoria. Se acabaron las mentiras e ir justificando en base al trabajo recibir más afecto del que das", reconoció a Mamen Mendizabal en Palo y Astilla, de laSexta.