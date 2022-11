Xavier Sardá es sorprendido en directo por su hija Helena que aparece en el plató recién llegada de Qatar

Xavier Sardá ha vivido uno de los momentos más emotivos de su carrera. Su hija Helena, a la que no poníamos cara, voló desde Qatar para sorprender a su padre en el último programa de La gran confusión, que cerró anoche la temporada. Se trata de un formato dedicado a la familia, y Helena no perdió la oportunidad de aparecer por sorpresa ante la incredulidad del presentador. Loles León fue la encargada de presentar a la joven: “Te tengo que decir que ha dado un salto tan cualitativo y tan grande de 6.000 kilómetros, y aquí tienes a Helena Sardá”. De fondo sonaba la mítica sintonía del programa Sorpresa Sorpresa, añadiendo emoción al momento. “Esta no te la esperabas”, le dijo Helena a su padre mientras se lanzaba a darle un abrazo.

Viajera, políglota y periodista como su padre: así es Helena, la hija de Javier Sardá

Helena explicaba que nunca había pisado un plató para proteger su anonimato: “Se nos hace raro estar juntos en un plató porque siempre hemos querido mantener mi identidad al margen”. Sin embargo, la joven ha decidido mostrar su identidad públicamente y sorprender a su padre por una razón: “Este último programa iba de la familia y yo, en estos últimos cuatro años, he tenido muchos momentos en la distancia (…) y he dicho qué ocasión para decirte mi profunda admiración profesional y personal”, a lo que Xavier no duda en responder que se trata de “una admiración mutua”. Helena se siente muy agradecida de los padres que le han tocado: “He tenido muchos privilegios en la vida de los que soy muy consciente, uno de los mayores es tener una madre y un padre que me han hecho sentir siempre tan querida y tan comprendida. Creo que cuando la familia te da esto, te lo da todo”.

Javier Sardá recibe el alta tras una caída que le obligó a pasar fin de año ingresado

La periodista ha dejado claro que aunque sus padres se separaron cuando ella tenía solo tres años, su relación siempre ha sido “fantástica”. Helena, que cumplió el pasado mes de junio 29 años, nació fruto de la relación del presentador y su exmujer, Rosa María Grau. Helena estudió Ciencias Políticas, aprendió francés en Quebec y estudió árabe durante casi diez años, y a día de hoy trabaja como periodista en Qatar. En su biografía de Instagram podemos leer: “Darse cuenta de que la vida es absurda no es el final, es el principio”, una cita del filósofo Albert Campus.

VER GALERÍA

Amigos, compañeros y fans se despiden de Galindo ('Crónicas marcianas'), que ha fallecido a los 81 años

La hija de Xavier Sardá trabaja en AJ+Español, un medio que se define como “parte de la generación global que conecta a los jóvenes latinoamericanos y a los temas que impactan su vida y mundo”. Sus redes sociales están repletas de vídeos en los que muestra una gran soltura frente a las cámaras, en los que trata temas muy diversos como el machismo, la moda o el amor. Helena tiene dos hermanastras, las hijas de Ana Gutiérrez, la que fue peluquera de Crónicas Marcianas y actual mujer de Xavier Sardá.

VER GALERÍA