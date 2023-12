¡Sorpresa! Melody anuncia que el bebé que viene en camino es...

Menos de tres semanas han pasado desde que Melody anunciara entusiasmada que está esperando el más especial y dulce regalo de Navidad, su primer hijo. Con desbordante emoción, la cantante, de 33 años, comunicaba a través de un original vídeo en el que presumía de barriguita que se convertiría en mamá en los próximos meses, el colofón a "un año lleno de muchas alegrías, y esta la que más". Ahora, a las puertas de cerrar un 2023 de éxitos encadenados en el terreno personal y profesional, la intérprete de Dos Hermanas ha dado respuesta a la pregunta más formulada: si su primogénito es niño o niña.

El bebé que viene en camino ¡es "un varoncito"!

Con la naturalidad, entusiasmo y cercanía que le caracterizan, la también productora se ha grabado un breve clip casero en el espejo de su baño en el que muestra de nuevo sus avanzadas curvas, las más especiales, y en el que suena una inconfundible banda sonora: su último single, El trato. "Miro el reloj otra vez", se escucha mientras comparte con su más de medio millón de fans esta gran noticia: "¡Así vamos! Qué experiencia tan bonita, hoy hicimos una eco y estamos -felices-", ha comenzado expresando para continuar confirmando que el bebé que traerá al mundo es un niño. "¡Viene un varoncito en camino!", ha concluido junto a un mensaje de buenas noches en el que añade que mañana agasajará a sus admiradores con "un regalito a capela, que sé que os gusta" en su canal de YouTube, pues su estado de buena esperanza le está dando más fuerza y energía que nunca para seguir al pie del cañón en su rol laboral, algo con lo que tiene claro que va a continuar mientras que su situación se lo permita.

Tanto es así, que hace tan solo tres días, coincidiendo con un concierto que ofreció en una fiesta privada, avanzó que acaba de iniciar un nuevo proyecto "súper guay" y, veinticuatro horas más tarde, acudía como invitada al programa Fiesta, conducido por Emma García. "Tengo mi pareja, estamos los dos loquitos, estamos derretidos", desveló en referencia al futuro papá, a quien le une desde hace un tiempo una relación sentimental que prefiere proteger de la esfera mediática, manteniéndola alejada de los focos.

Melody, ante un prometedor 2024 a nivel personal y profesional

Por si todas las alegrías que vivirá en 2024 no son suficientes, Melody también prepara una gran gira de cara al nuevo año, un recorrido que le permitirá presentar en cada ciudad donde pare su nuevo repertorio: "¿Dónde no podemos faltar en concierto?", ha preguntado a sus seguidores, que están deseando verla desplegar su talento vocal sobre las tablas. Pero, sin lugar a dudas, de entre las bendiciones que saboreará en la inminente temporada, la más especial es el bebé que "viene a bordo": "Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros", admitió coincidiendo con su anuncio más importante.

La signataria de temas como De pata negra, El baile del gorila, No sé o Mujer loba, que en la actualidad es una artista independiente con una reconocida trayectoria a sus espaldas en la que ha vendido más de un millón de copias y logrado nominaciones a galardones de la talla de los Billboard, Grammy o Premios Tu Música y también ha arrasado en su faceta como actriz, todavía no sabe cómo llamará a este niño tan esperado. "El nombre tiene un lío brutal, soy muy sincera y a mí cuando me preguntan soy directa, pero todavía no tengo nombre", apuntó en su reciente visita al plató de Mediaset, donde habló de sus próximos lanzamientos musicales, que verán la luz muy pronto.

