Shakira y sus dos hijos no se pierden el regreso a los escenarios de Joaquín Cortés

Tras unos meses frenéticos, llenos de idas y venidas, actuaciones, entrega de premios e incluso hacer frente a su juicio pendiente por supuesto fraude fiscal en nuestro país, el cual logró eludir tras llegar a un pacto con Hacienda, parece que Shakira disfruta ahora de un remanso de paz.

Asentada en Miami, ciudad en la que se instaló el pasado mes de abril tras poner fin a su historia de amor con Gerard Piqué y llegar a un acuerdo de custodia sobre sus hijos, la cantante reservaba un hueco en su agenda para ver al bailaor cordobés Joaquín Cortés quien tras seis años alejados de los escenarios iniciaba el pasado mes de octubre una gira por Estados Unidos con parada en ciudades como New York, Los Ángeles, Chicago y Miami.

Acompañada por sus pequeños, Milan, de 10 años, y Sasha, de 8, la colombiana ocupaba la primera fila del centro de convenciones James L. Knight Center (Miami) para disfrutar del espectáculo del que es considerado uno de los mejores bailaores del mundo quien se vio obligado a hacer un paréntesis en su carrera tras la llegada de la pandemia a que le siguió una lesión en el pie que le obligó a postergar su regreso, asi como una serie de problemas de salud.

Ahora completamente recuperado, Joaquín, quien es conocido al otro lado del Atlántico como el ‘Águila Flamenca’ se encuentra presentando su gira Esencia en la que cuenta su propia historia, la de un niño de tan solo 12 años que soñaba con ser bailaor y poder llegar a la altura de su tío, Cristóbal Reyes, y que Shakira no quiso perderse, contagiando así su particular pasión por el flamenco a sus dos hijos.

"Gracias Shaki por venir a ver nuestro show y disfrutarlo tanto. Y sobre todo un orgullo que lo hayas querido compartir con tus hijos, los hayas llevado a un teatro a ver cultura. Ojalá más madres y padres así" escribía el bailaor en sus redes sociales junto a una imagen de la colombiana. "Y gracias mi Moni por encargarte de todo, por cuidar de ella más que de mi jeje y hacer que todo haya salido tan bien. Cultura y educación lo más importante para la sociedad y sobre todo para nuestros hijos" añadía Joaquín haciendo referencia así a su pareja, Mónica Moreno, madre de sus dos hijos Romeo y Leone, por los que el artista siente absoluta devoción.

"Mi gran obra maestra han sido mis hijos. O sea, cuando tú dices, tú has montado ocho, diez obras en tu vida, de hecho, una de las obras mías es la obra española más vista del mundo y sigue siendo después de 30 años, que es Pasión Gitana. Pero a mí cuando me preguntan cuál es tu obra, siempre digo, evidentemente, el regalo que me ha dado Dios, que es tener estos niños tan maravillosos" señalaba Joaquín Cortés en una entrevista concedida a Hola! Américas en la que señala que apoyara en todo a sus hijos, tanto como si siguen sus pasos como si no.

"Hay muchos padres frustrados de ‘ay, yo no he podido ser médico, pero mi hijo tiene que ser médico porque yo quiero que sea médico’. A lo mejor el niño quiere ser futbolista, entonces, no tiene sentido. Yo voy a apoyarles en todo. Si ellos quieren bailar, evidentemente van a tener el mejor apoyo del mundo, porque voy a saber por dónde llevarlos, hablar con amigos míos, grandes profesores, grandes pedagogos para que les enseñe. Pero si de pronto mi hijo quiere ser médico, yo tengo que apoyarles" admitía el bailaor, quien ha señalado que le encantaría llegar a tener su propio documental.

