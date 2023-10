Joaquín Cortés: el regreso de un grande a los escenarios

¿Y cuándo veremos un documental sobre la vida de Joaquín Cortes?

¡Sería bueno! ¿sabes por qué? Porque llevo 40 años dando vueltas por el mundo y no he dado una, he dado muchas vueltas. A mí me hace gracia ahora que Julio Iglesias ha cumplido 80 años y que nosotros hemos hecho espectáculos juntos. Siempre decían que Julio Iglesias parecía que era el primer español que llegaba a todos lados. Y era verdad, hasta que llegué yo. Tengo una anécdota buenísima… Además, le mando un saludo a Julio, porque hemos hecho cosas muy buenas. He llegado a lugares y países como Wellington, Nueva Zelanda, y me decían, es usted el segundo español en llegar aquí.

¿Cómo que el segundo español? ¿Quién es el primero? Julio Iglesias, me decían. ¡Vale! Me iba a lo mejor a la otra punta del mundo, estaba en Kazajistán. ¡Enhorabuena! me venían a recibir al aeropuerto con flores, ¡enhorabuena!, es usted el segundo español… ¿el segundo español? ¿no será?, a que adivino quién es el primero que llega aquí, ¡Julio Iglesias! (Risas)

Entonces, ya siempre decía, bueno Julio Iglesias me saca más de 20 años, pero qué casualidad que es el español que siempre ha llegado como a todos los sitios. No hay otro. Te hablo en general de los españoles, porque los cantantes españoles han venido aquí, al mercado latinoamericano, centroamericano, y tal, pero no los veías de pronto en Rusia, no los veías de pronto en Japón, no los veías en China. Yo siempre he viajado a todos estos países bailando, pero el único que llegaba antes era Julio, siempre. Entonces, tengo ahí como con Julio una cosa, me ha ganado en casi todos los sitios. Nunca le podía superar y me reía mucho por eso.