El hijo de cuatro años de Joaquín Cortés, atacado por un perro

Joaquín Cortés (54) y su mujer Mónica Moreno (39) han tenido un gran susto este fin de semana: su hijo Romeo, de cuatro años, fue atacado por un perro mientras jugaba en el parque. Tal y como ha compartido la psicóloga en su perfil público, el niño ha tenido que recibir atención médica para sanar las heridas que el animal le había causado. Por fortuna, se encuentra bien, descansando en casa y fuera de peligro.

En esta publicación, la mujer del bailaor también ha querido expresar su enfado e impotencia por no haber podido hacer nada para impedir que su retoño sufriera. "Voy a explotar. Si llego a estar delante no sé qué hubiera hecho con el perro. Yo también soy animal y tengo instinto. Amo a los animales, pero más amo a mis hijos". De la misma manera, Mónica ha anunciado que ha tomado medidas legales contra la dueña del perro que no hizo nada por ayudar al niño.

La familia del artista está atravesando una época delicada en lo referido a la salud. Cabe recordar que a principios del mes de abril, Joaquín tuvo que estar ingresado durante una semana en la clínica madrileña de La Princesa tras sufrir varios síncopes. "Gracias a Dios seguimos vivos. Recuperándome cada día. Aunque sigo bastante cansado. Me han hecho muchas pruebas y las que me quedan", expresaba el bailarín que aunque ha recibido el alta hospitalaria no conoce aún el origen exacto de sus dolencias.

Cuando sucedió este desagradable episodio, el artista se encontraba en plena gira de su nuevo espectáculo, Esencia. Su última actuación fue el 29 de marzo en Teatre Liceu de Barcelona, pero tuvo que interrumpir los ensayos al empezar a experimentar un cansancio extremo, fuertes golpes de tos y grandes dolores de cabeza. El bailarín explicaba que si la salud se lo permite su intención es volver a subirse a los escenarios el próximo verano, puesto que en junio está previsto que dé comienzo su tour por Estados Unidos.

El noviazgo de Joaquín y Mónica comenzó hace más de una década. A pesar de que no han dado el gran paso de pasar por el altar, la pareja es inseparable. Fruto de su amor han nacido sus dos pequeños, Romeo y Leone, de cuatro y dos años respectivamente. Debido a la apretada agenda laboral del artista, la familia vive a caballo entre Lisboa y Madrid. Por estos constantes viajes y traslados, Mónica decidió dejar aparcada su labor como psicóloga centrándose por completo en su faceta como madre.

