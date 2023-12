El acto al que Itziar Castro iba a acudir este domingo y que anunció poco antes de morir

La muerte de la actriz Itziar Castro a los 46 años ha causado una gran conmoción en el mundo del cine y del espectáculo. La actriz de Vis a vis murió con las botas puestas, expresión que alude a cómo hasta el último minuto estuvo cumpliendo con su compromisos profesionales. La intérprete catalana preparaba de madrugada un espectáculo de natación sincronizada en una piscina de Lloret de Mar cuando comenzó a sentirse indispuesta. Pese a los reiterados intentos por reanimarla, falleció a causa de una parada cardiorrespiratoria. La artista ensayaba con el Club de Natación Kallípolis junto a la exnadadora y entrenadora Anna Tarrés para el espectáculo navideño llamado Un mundo de fantasía.

Itziar Castro tenía muchas ilusiones, proyectos y deseos por cumplir. Horas antes de morir y mientras preparaba su próximo espectáculo navideño, la actriz anunciaba un nuevo trabajo, una tertulia en el escenario junto a un grupo de mujeres para abordar "relatos cotidianos en torno a las violencias machistas". La charla de Acción Comadres se titulaba Se acabó y animaba a sus seguidores a que fueran a verla a la Sala Mirador de Madrid el 10 de diciembre. "¿Te vienes?", les preguntaba cuando nada hacía presagiar el fatal desenlace. Itziar Castro, María Botto y las periodistas Cristina Fallarás y Karmele Marchante iban a ser las ponentes de este acto que finalmente se ha suspendido ante el dolor y la consternación por su repentina e inesperada muerte.

"Se nos ha ido nuestra querida compañera y amiga Itziar Castro. Aún resulta difícil encontrar las palabras para describir todo lo que, en su generosidad, nos ha regalado, todo lo aprendido junto a ella", señala el comunicado difundido por Acción Comadres. "Este domingo 10 de diciembre estaba prevista su participación en la última sesión de Acción Comadres. Su compromiso contra toda violencia, su generosidad y su enorme valía personal y profesional la llevaron a unirse a nosotras, en esta ocasión contra la violencia sexual", señala la nota.

"Itziar Castro siempre ha estado a nuestro lado, apoyándonos, aportando su testimonio, poniendo el cuerpo, su insobornable feminismo y su lucha por el respeto a toda diversidad. Su valentía ha sido inspiración y ejemplo para muchas personas de distintas generaciones", rememora el texto. "Desde la compañía de teatro político feminista Acción Comadres nos unimos al pesar general por el fallecimiento de nuestra querida compañera. Itziar Castro ha hecho de la nuestra una sociedad mejor. Y nos ha hecho mejores a nosotras", concluye el comunicado, que señala que "la sesión de este domingo en la Sala Mirador queda suspendida en señal de respeto y duelo.

La periodista Karmele Marchante se despedía personalmente de la actriz con unas sinceras y emotivas palabras: "Amiga feminista, generosa, alegre… Y buena compañera llena de vida y proyectos. Pasado mañana íbamos a compartir cartel de Acción Comadres en la Sala Mirador. Estamos todas en shock y todavía no sabemos qué haremos. En esta foto, en la inauguración de una exposición, fue la última vez que la vi. Mi tristeza es infinita porque compartíamos muchas cosas. Siempre estarás en mi corazón, querida Itziar".

Maria Botto, directora de Acciones comadre, trasladaba su dolor: "No quiero creerlo. Eras energía pura, siempre buscando nuevos horizontes, siempre presente, siempre ayudando. Si no sabíamos algo alguien decía “pregúntale a Itziar”, tú sabías. Te echaré de menos, te echaremos todas de menos. Este domingo nos íbamos a ver. Todavía no me creo que esto no será así.Un abrazo fuerte a su familia y a todas aquellas personas que la querías. Hasta siempre, que la tierra te sea leve".

Además de sus proyectos más inmediatos, el deseo de Castro era convertir su cortometraje L@ cita, del que era directora, guionista, y protagonista, en una serie de telelevisión. Esta historia "basada en hechos casi reales” se trata de una comedia romántica en la que aborda las experiencias y relaciones amorosas tras saltar a la fama.

