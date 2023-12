Qué significa que Enrique Iglesias haya vendido todo su catálogo musical y sus derechos de imagen

Enrique Iglesias está disfrutando al máximo los conciertos de su gira Trilogy tour junto a Ricky Martin y Pitbull, cantando sus famosos temas frente a sus seguidores de Estados Unidos y Canadá. A pesar del buen momento que el cantante de 48 años está viviendo, ha puesto fecha a su retirada: febrero de 2024. El intérprete ha decidido sumarse al club de los artistas internacionales que han decidido vender su catálogo musical y los derechos de su nombre e imagen. A pesar de que aún no se conoce el precio de la venta, se estima que sea más de cien millones. Pero, ¿qué significa que Enrique Iglesias haya tomado esta importantísima decisión?

Tal y como ha anunciado Influence Media, la plataforma de música y entretenimiento que se centra en invertir en los derechos de grabación y publicación de canciones comercialmente probadas que resuenan en toda la cultura pop y propiedad de Warrner Music y BlackRock, ha comprado la música y los derechos de su nombre e imagen. "¡Estamos encantados de anunciar que nos asociamos oficialmente con el fenómeno musical mundial, Enrique Iglesias! El legado incomparable y el enfoque prospectivo de Enrique se alinean perfectamente con nuestra misión. Esta asociación incluye la gestión de derechos de grabaciones que abarcan toda su carrera profesional junto con los derechos de nombre, imagen y semejanza ("NIL") para ampliar futuras oportunidades de licencia, marcando un capítulo increíble en nuestro viaje y aprovechando nuestro enfoque colaborativo para trabajar con artistas. En un panorama musical en constante evolución, nos sentimos honrados de poder colaborar con pioneros como Enrique Iglesias".

¿Qué se vende y se compra?

En el momento en que el cantante, en este caso Enrique Iglesias, vende su música, está entregando los futuros ingresos que se generarán con sus canciones, como el derecho a decidir qué uso se le da a los temas. El concepto de vender el catálogo hace referencia a dos operaciones porque los cantantes reciben ingresos a través de dos vías y el comprador, adquiere ambas: por un lado las ventas y reproducciones de sus discos y, por otro, los derechos de autor que generan, los llamados 'royalties'. En este caso, el ganador de dos World Music Awards se ha convertido en el primer artista español en realizar esta operación.

Al perder el catálogo, ¿pierden el control?

Los derechos de propiedad intelectual son los que Enrique Iglesias ha decidido vender, por lo que cada vez que suene una de sus famosísimas canciones como Bailando, Hero, I Like It, Tonight o Cuando me enamoro en un sitio público, en la radio o mismamente en las redes sociales, el ganador al mejor álbum de los 40 Principales por Sex and love, ya no cobrará por ello. Ahora, el dinero lo va a recibir Influence Media. Una decisión importantísima que marca un antes y un después en la vida del premiado en los Billboard como 'Artista latino de todos los tiempos'. Por lo que si ha vendido el 100% de su catálogo, pierde el control sobre los mismos, tal y como explica Sympathy for the Lawyer (SFTL) compañía especializada en gestión del negocio musical (Music Business Management). Eso sí, el hermano de Tamara Falcó podría haber firmado dentro del contrato cláusulas relativas a lo que se conoce como sincronizaciones, es decir, el empleo de canciones en películas o publicidad. Tal y como explica SFTL, el artista se reserva el derecho a decidir en que se puede emplear sus singles.

Rentabilidad de la compra-venta

Este tipo de operaciones mueven cantidades de dinero y aportan beneficio tanto al artista como a los compradores. En este caso Enrique Iglesias obtiene una suma importante de dinero aunque, tal y como confesó en una entrevista con Bloomberg el manager de Iglesias, Fernando Giaccardi, la venta ha sido una 'ganga': “Podíamos haber sacado más dinero si hubiéramos ido a más sitios, pero no lo hicimos porque no se trataba de eso. Era una cuestión de la relación, de cómo podíamos ayudarnos unos a otros y posicionar esa música”. Además, Giaccardi ha explicado que Enrique Iglesias está en un momento clave de su carrera. Según el mánager el artista sacará el que será su último álbum de estudio el próximo mes de febrero bajo el título Final Vol. 2, una pieza de la que Influence Media Partners no tendrá los derechos.

Por su parte la compañía gana visión de futuro y el ingreso estable por los católogos consolidados. Desde la pandemia, el streaming, y las nuevas maneras de escuchar música, han provocado que muchos cantantes se planteen vender sus catálogos. La firma neoyorquina que ha comprado los derechos del artista, posee también el cantante country estadounidense Blake Shelton, la cantante y compositora Julia Michaels, la compositora Ali Tamposi y los raperos Logic y Future.

Otros artistas vendieron antes que Enrique Iglesias

Enrique Iglesias es el primer cantante español que vende su catálogo pero a nivel internacional, han sido muchos los artitas que tomaron esta importantísima decisión antes que él. Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Bob Marley, Blondie, Whitney Houston, Red Hot Chili Peppers, Bruce Sprinsgteen, Justin Bieber o Shakira que vendió el 100% de 145 canciones de sus temas a inicios de 2021 a la compañía Hipgnosis, una de las empresas de inversión dedicadas a este ramo, por una cifra que siempre ha mantenido en secreto.

Venta derechos de su nombre y su imagen

En cuanto a los derechos de su nombre e imagen, sucede lo mismo que con la venta del catálogo. Pierde el poder de sus fotografías, de su imagen y del uso de su nombre, y autoriza a la compañía a su uso y le otorga el premiso de usarla con fines comerciales, en caso de que no haya firmado ninguna cláusula preventiva.

¿Cómo será el futuro de Enrique Iglesias tras la venta?

La carrera de Enrique Iglesias no termina aquí. El cantante, además lleva años trabajando como productor y compositor, una labor que, por el momento, no va a abandonar. "Nunca voy a dejar de escribir canciones porque me encanta escribir canciones, pero lo haré de una manera diferente, lo que significa que no necesariamente tienen que estar empaquetadas como un álbum, así que este proyecto para mí es importante", confesó durante una entrevista en Today.

Una despedida que no suena a final definitivo. De momento el intérperte del tema Viva la vida está volcado en su último álbum de estudio el próximo mes de febrero bajo el título Final Vol. 2, que está 'completamente terminado y saldrá en febrero', tal y como el propio Enrique desveló, y en su gira Trilogy Tour junto a Pitbull y Ricky Martin. Los tres artistas empezaron a recorrer el país el pasado mes de octubre y continuarán actuando hasta el 10 de marzo de 2024, cuando pongan fin al tour en el Tampa (Florida). Hasta entonces actuarán tanto en Estados Unidos como en Canadá. Harán paradas en Denver, Kansas City, Montreal, Toronto, Vancouver, San Francisco, Nashville, Atlanta, Austin, Charlotte, Saint Paul, Fort Worth y otras ciudades del continente.

