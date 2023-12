Enrique Iglesias se sincera: la reacción de sus hijos al verle en el escenario y los planes navideños

Es uno de los artistas españoles más internacionales y tiene en su haber reconocimientos como cinco Grammy Latinos y cinco premios Billboard, pero lo más importante para Enrique Iglesias es poder disfrutar de su éxito al lado de Anna Kournikova, con la que está desde 2001, los mellizos Nicholas y Lucy (van a cumplir 6 años el 16 de diciembre) y la pequeña Mary (en enero cumplirá 4). Los pequeños crecen lejos del foco mediático, pero sí son conscientes de la profesión de su papá e incluso tienen claro cuál es su tema favorito. De la reacción al verle por primera vez sobre el escenario a su rutina con su familia numerosa ha hablado el cantante, que acaba de vender su catálogo musical y sus derechos de imagen.

Los hijos de Enrique Iglesias han podido conocer los entresijos del trabajo de su padre gracias a la gira Trilogy tour,en la que se une con Ricky Martin y Pitbull. El intérprete de Súbeme la radio, Hero y Bailando los ha llevado a algunos ensayos de este espectáculo y han quedado fascinados, especialmente Nicholas, que estaba muy sorprendido. "Mi hijo, cuando me vio en el ensayo, fue como:¿Qué? Porque me ha visto en mcuhos vídeos actuando, pero ver en persona la producción y las luces fue como 'Oh, Dios mío'. Era como ver a un extraterrestre o un ovni, en el buen sentido. Estaba asombrado", ha relatado en Today.

Con más de 180 millones de discos vendidos en todo el mundo, Enrique ha explicado que sus hijos nunca le han visto actuar en directo porque este tipo de citas se celebran "bastante tarde y para entonces, ya están durmiendo". Eso sí, se saben sus canciones e inclso ¡tienen su favorita! "Siempre que voy a recogeros al colegio, Mary empieza a cantar I Like It, y luego empiezan a cantarla todos juntos. Es lo más bonito del mundo. Es su canción favorita", ha dicho orgulloso.

Desde mediados de octubre, Enrique ha estado volcado en la citada gira que finaliza este 11 de diciembre. A partir de ese día tiene claro que se centrará en disfrutar de las navidades junto a sus pequeños, que están muy emocionados pensando en sus regalos. "Estoy deseando que llegue la Navidad, relajarme y estar con ellos todos los días. Se van a volver realmente locos", ha explicado. Relata además que se divierte mucho con ellos porque son unos "pequeños negociadores" con los regalos. En este punto ha recordado entre risas que su hijo se quedó impresionado cuando el ratoncito Pérez le dio dinero cuando se le cayó un diente. Le preguntó sí había visto alguna vez al animal y cómo podía verlo él.

El reencuentro familiar

Las navidades son doblemente especiales en casa del artista ya que las va a celebrar con la familia materna al completo. Isabel Preysler ha explicado que se reunirá todos en Miami, donde viven Chábeli, Julio y Enrique Iglesias. Hasta Florida se espera que viajen desde Doha Ana Boyer y Fernando Verdasco con sus niños, que podrán compartir juegos con sus primos; y desde Madrid Tamara Falcó e íñigo Onieva, que pasarán sus primeras fiestas como marido y mujer tras su boda el 8 de julio, de la que ¡HOLA! dio todos los detalles en exclusiva.

