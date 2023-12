Isabel Preysler habla del reencuentro familiar por Navidad en Miami y de sus nietos antes de su gran estreno televisivo

Las navidades son unas fiestas llenas de significado para Isabel Preysler ya que es el momento de reunir a todos sus hijos, que viven en diferentes puntos del mapa, y disfrutar unos días en familia. Este año son unas fechas doblemente importantes puesto que abre por primera vez las puertas de su casa a los espectadores de Disney+ con Isabel Preysler: mi Navidad, un especial de dos episodios en los que muestra de cerca cómo vive una de las épocas del año más importantes y cómo cuida hasta el más mínimo detalle de los preparativos. En la víspera del estreno, que será este martes 5 de diciembre, ha participado emocionada en su presentación oficial, en la que ha dado detalles de sus rutinas, de sus planes y del buen momento que atraviesa.

Elegante y sofisticada con un traje negro con flores champán bordadas en la chaqueta y camisa con lazada en el cuello, Isabel ha recordado que todo comenzó hace casi un año. Fue Susana Uribarri quien le trasladó la propuesta y reconoce que "al principio me chocó un poco, pero pensándolo mejor dije, ¿y por qué no?". Esa respuesta fue solo el primer paso de un proyecto en el que muestra no solo su Navidad sino también algunos detalles de su día a día, en el que sus nietos, que la llaman cariñosamente Lala, tienen un papel protagonista. "Tienen carta blanca para hacer lo que les da la gana. Entran a la habitación y me despiertan, vienen mientras desayuno a enseñarme sus juguetes...Me alegran el día", ha dicho con una sonrisa que demuestra lo mucho que le gusta ejercer de abuela.

Muy generosa con los espectadores, Isabel da en estos dos episodios dirigidos por Manu Montejo detalles íntimos de su vida como el inmenso orgullo que siente de que sus cinco hijos sean buenas personas (así lo adelantó a ¡HOLA), todo lo que han conseguido laboralmente y el contacto constante que tiene con ellos a pesar de que las distancia los separe y de los cambios horarios que hay entre España, Estados Unidos y Catar, donde viven. También le gusta tener momentos de soledad en los que aprovecha que la casa duerme para disfrutar de sus series preferidas, prepararse agua con gas y limón, escuchar música y hablar con Chábeli, Julio y Enrique Iglesias.

Isabel se siente muy bien rodeada del amor de su familia, que este año ha vivido un momento inolvidable con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, celebrada el 8 de julio en el Palacio de El Rincón y de la que ¡HOLA! contó en exclusiva todos los detalles. De su yerno ha comentado simpática que no le importa meterse entre fogones. "Le gusta mucho cocinar porque le gusta mucho comer", ha indicado en el hotel Mandarin Oriental Ritz, escenario que precisamente la marquesa de Griñón escogió para las fiestas previa y posterior al enlace.

Tal y como explicaba en ¡HOLA!, donde habló por primera vez de este reto televisivo, las fiestas las va a pasar en Miami, donde viven sus tres hijos mayores. Sus hijas pequeñas, Ana Boyer y la marquesa de Griñón, también viajarán con sus respectivos esposos a Florida para estar "todos juntos". Son días en los que rememoran todo lo bueno vivido y en los que el recuerdo de Miguel Boyer, que falleció en septiembre de 2014, está muy presente. "Era un disfrutón. Disfrutaba mucho de la Navidad, le encantaba. Preparaba los regalos para los niños y siempre les metía un sobre con algo de dinero en cada uno de sus calcetines", ha relatado de su tercer marido.

Actualmente atraviesa un momento marcado por la paz, que para ella es "imprescindible". Con la mirada puesta en el futuro, Isabel tiene claro cuál es el deseo que pide a 2024: "Deseo seguir teniendo ilusión, paz, que ya la tengo, y poder disfrutar lo importante de la vida con mi familia y mis nietos que es lo que más me divierte en este mundo”.

Ana Boyer debuta en televisión, con Julio Iglesias Jr. como rival

La presentación del proyecto que tanto le ilusiona a Isabel Preysler llega horas después de conocerse que su hija pequeña va a debutar en la pequeña pantalla de la mano de TVE. Ana Boyer es una de las concursantes confirmadas de Bake Off: famosos al horno, un talent show culinario en el que 14 rostros conocidos lucharán por consagrarse como mejor pastelero de España. Se da la circunstancia de que uno de los rivales a batir es su hermano Julio Iglesias Jr. El premio se entregará a una ONG y los aspirantes tendrán que superar en cada emisión dos retos en los que contarán con el veredicto de tres jueces expertos: Paco Roncero, Eva Arguiñano y Damián Betular.

Con toda seguridad, Ana y Julio contarán con los consejos de su hermana Tamara Falcó, ganadora de MasterChef Celebrity. Además, la marquesa de Griñón se ha formado en el nivel avanzado de Le Cordon Bleu y ha publicado Las recetas de casa de mi madre, un libro de cocina que recoge los platos tradicionales que han pasado de generación en generación en casa de los Preysler.

