Tamara Falcó detalla las normas del hogar de Isabel Preysler y la reacción de su madre a las travesuras de sus nietos

"La sorpresa más bonita que me tenía guardada la vida son mis nietos. No te puedes imaginar el gran amor que se siente por los nietos hasta que los tienes". Estas son las palabras con las que Isabel Preysler hablaba en ¡HOLA! de su papel como abuela. No puede sentirse más plena en esta faceta y así lo ha confirmado su hija Tamara Falcó, quien ha contado divertida la sorprendente reacción de su madre cuando están en casa Miguel (4) y Mateo (2), los niños de Ana Boyer, cómo se toma las travesuras que hacen los pequeños y cómo viven su hermana y ella a la novedosa situación.

-Alejandro, el hijo de Chábeli Iglesias, de 21 años, acude con su novia a la boda de Tamara

-Isabel Preysler, la historia del primer gran amor de Julio Iglesias: "Fue un toque de fascinación. Tenía clase, era distinta...'

"El otro día, que no la habíamos visto ni Ana ni yo en todo el día, llega, abre la puerta, pregunta por mis sobrinos, ve que no están en el cuarto y acto seguido sale sin saludarnos. Tal cual", ha relatado la marquesa de Griñón. También ha contado que hace poco Miguel estaba pintando en el sofá favorito de Isabel con un rotulador permanente, pero no le dio ninguna importancia: "Me dijo que es que le está haciendo un regalo a su hermano. Y todo es así. No sé qué les pasa a las abuelas con sus nietos, se les olvidan las reglas".

Precisamente de las normas del hogar de los Preysler ha hablado también Tamara con sus compañeros de El Hormiguero, espacio en el que colabora desde 2020. La diseñadora ha contado que "si entra alguien mayor en el cuarto te tienes que levantar y saludar como señal de respeto" y que en las comidas no se puede hablar por teléfono, ni rebañar el plato: "Las manos sobre la mesa y no gritar. Si te pones demasiado en el plato no es elegante, a no ser que seas mi cuñado que estás exento porque quemas muchas calorías (risas)". Ha comentado que sí pueden repetir plato y que los de la casa son los últimos que se sirven. Mientras hablaba, la Marquesa se tocaba su alianza, que luce desde el 8 de julio, fecha de su boda con Iñígo Onieva.

-Tamara Falcó, con más ganas que nunca de ser madre: 'Me están haciendo un seguimiento y estoy supercontenta''

La visita de Pablo Motos

Uno de los muchos amigos que ha acudido como invitado a la casa de Isabel Preysler ha sido Pablo Motos, quien ha comentado con Tamara los momentos más divertidos de la visita. "Yo estuve en una de esas cenas que hace de vez en cuando tu madre de comer una noche todo lo que te dé la gana. De repente empezó a salir comida, hamburguesas, pizzas... Estábamos comiendo de una forma absurda y empiezan a sacar platos de pasta. Yo no podía más y entonces dice tu madre, vamos a ver una película... ¡en inglés! No me enteré de nada", ha relatado.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Isabel Preysler, que recuerda sus mejores años a través de las portadas de ¡HOLA! en la serie Stars. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!