Las canciones inolvidables que Enrique Iglesias ha vendido en la cuenta atrás para su retirada de los escenarios

El nombre de Enrique Iglesias no hace más que copar titulares y el motivo tiene que ver con la decisión que ha tomado a menos de tres meses de su retirada de los escenarios, un antes y un después en su alabada trayectoria de más de un cuarto de siglo que ha anunciado para febrero de 2024. En este contexto, y a las puertas de poner el broche a un agridulce 2023 en el que se ha enfrentado a una neumonía y ha encadenado éxitos con su gira Trilogy de la mano de Ricky Martin y Pitbull entre Estados Unidos y Canadá, el artista se ha sumado al club de los intérpretes internacionales que venden su catálogo musical y los derechos de su nombre e imagen. En su caso, el acuerdo ha sido cerrado junto a la plataforma de música y entretenimiento Influence Media, respaldada desde el pasado año por Warner Musica Group y Black Rock, tal y como la propia empresa ha confirmado. Pero, ¿qué temas están incluidos en esta transacción? Te lo contamos a continuación.

Qué significa que Enrique Iglesias haya vendido todo su catálogo musical y sus derechos de imagen

El acuerdo que Enrique Iglesias, de 48 años, ha cerrado con la compañía neoyorquina por un precio que se estima de más de cien millones incluye, ademas de los derechos de su nombre e imagen, la gestión de derechos de todas sus canciones, también de sus másters independientes y sus regalías musicales. Esto significa que el cantante, que en febrero de 2024 lanzará su último álbum Final Vol. 2, ha traspasado un total de once álbumes de estudio con sus respectivos singles, algunos compilados en cinco álbumes recopilatorios. El primero de ellos, que bautizó con su nombre y apellido, Enrique Iglesias, data de 1995 y su éxito fue tal que se alzó con un premio Grammy en la categoría de mejor álbum pop latino dos años más tarde: No Llores Por Mí, Trapecista, Por amarte, Si tú te vas, Si juras regresar, Experiencia religiosa, Falta tanto amor, Inalcanzable, Muñeca cruel e Invéntame son las obras que lo componen.

En 1997 Enrique, que es el primer artista español en llegar a un acuerdo de estas características, lanzó Vivir, su segundo álbum de estudio en español en el que se encuentran singles tan sonados como Revolución, Al despertar, Viviré y Moriré, Volveré, Miente, Enamora por primeira vez, Lluvia cae, Tu vacio, El muro y Solo en ti (Only You). Con todos ellos se alzó con el disco de platino y de oro por la Recording Industry Association of America el 6 de mayo de 1997 en Estados Unidos.

Tan solo un año más tarde, en septiembre de 1998, y de la mano de la discográfica Fonovisa, el artista volvió a sorprender a su fiel público con Cosas del amor, en el que se encuentran los temas Alguien como tú, Nunca Te Olvidaré, Dicen por ahí, Ruleta rusa, Sirena, Desnudo, Cosas del amor, Esperanza y Contigo. Aquel trabajo le hizo merecedor de una nominación al Grammy al mejor álbum de pop latino en la 41ª entrega anual de la ceremonia musical.

El disco Enrique supuso, además del cuarto trabajo de estudio en su carrera, su debut de pop latino en ingles, una alabada y galardonada obra que vio la luz el 23 de noviembre de 1999 junto a la discográfica Interscope. Rhythm Divine, Be With You, I Have Always Loved You, Sad Eyes, I'm Your Man", Óyeme, Could I Have This Kiss Forever, You're My #1, Alabao, Bailamos (Wild Wild West), Rhythm Divine/Ritmo Total, Más Es Amar y No Puedo Más Sin Ti conforman esta composición que tardó poco en ser certificada como disco de platino en los Estados Unidos, de igual forma que en más de una treintena de países. El éxito fue tal que en Canadá obtuvo ocho discos de platino, dos menos que en España. En total, logró vender más de nueve millones de copias alrededor del mundo, coronándose como uno de los álbumes con mejor recibimiento hasta la fecha.

El quinto álbum de estudio y el segundo que Enrique Iglesias grabó en inglés fue Escape, que lanzó el 30 de octubre de 2001. Un proyecto doblemente crucial para él, pues contó con una edición especial que incluía dos canciones extra: Tal vez y To Love a Woman, a dúo con Lionel Richie. Los temas de este disco son: To Love A Woman, Escape, She Be The One, Maybe, Hero (MetroMix), No Apagues La Luz, Maybe (Versión Mark Taylor), If The World Crashes Down, Love 4 Fun, One Night Stand, Love To See You Cry, Don't Turn Off The Lights, Héroe, Hero, I Will Survive y Escapar. Su recibimiento fue tan fabuloso que se posicionó como el primer intérprete en lograr que su álbum alcanzara el nº1 en América y también en las listas individuales del continente, y recibió múltiples galardones alrededor del mundo, donde vendió más de diez millones de copias.

El 17 de septiembre de 2002 Enrique Iglesias volvió a lanzar un álbum en español: Quizás, del que vendió seis millones de copias. Tres palabras, Para qué la vida, La chica de ayer, Mentiroso, Quizás, Pienso en ti, Marta, Suéltame las riendas, Mamacita, Mentiroso (versión mariachi) y No apagues la luz son los temas que lo integran y que le hicieron merecedor de un Grammy Latino al mejor álbum vocal pop masculino en la 4ª entrega de estos galardones, celebrada casi un año después, en septiembre de 2003.

7 es el nombre del séptimo disco de estudio, el tercero en inglés, grabado por Enrique Iglesias. Una obra que lanzó el 25 de noviembre de 2003 y en la que el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler coescribió y coprodujo cada uno de los siguientes temas con la intención de ofrecer su versión más honesta y profunda: Not In Love, The Way You Touch Me, Say It, California Callin', Addicted, Break Me, Shake Me, Free, Be Yourself, Wish You Were Here (With Me), You Rock Me, Roamer, Live It Up Tonight y Adicto.

En junio de 2007 Enrique deleitó a sus admiradores con Insomniac, álbum con una nota diferente a los anteriores, pues su estilo se inclina hacia el pop contemporáneo y no tanto por el Hip hop y el R&B, ambos presentes en otros trabajos. Lo componen Miss You, Stay Here Tonight, Ring My Bells, Dímelo, Do You Know? (The Ping Pong Song), Don't You Forget About Me, Tired Of Being Sorry, Somebody's Me, Little Girl, Wish I Was Your Lover, Amigo Vulnerable, Sweet Isabel, Alguien Soy Yo y On Top Of You.

El álbum debut bilingüe de Enrique llegó en julio de 2010 con Euphoria, su noveno disco de estudio, en el que colaboró de la mano de intérpretes como Juan Luis Guerra, Pitbull, Usher o el dúo Wisin & Yandel, entre otros. No me digas que no, Heartbeat, I Like It, Dirty Dancer, Heartbreaker, Why Not Me?, Dile que, Cuando Me Enamoro, Ayer, Everything's Gonna Be Alright, Coming Home y Tú y yo son las obras que lo integran.

Sex and Love fue su décimo álbum de estudio y el segundo bilingüe. En él, Enrique colaboró con artistas de la talla de Pitbull, Romeo Santos, Flo-Rida, Kylie Minogue, Yandel, Juan Magan e India Martínez, entre otros. I'm A Freak, Bailando - Versión en inglés, Noche Y De Día, Bailando - Versión en español, Loco, El Perdedor, Beautiful, There Goes My Baby, Let Me Be Your Lover, El Perdedor - Bachata, Heart Attack, Me Cuesta Tanto Olvidarte, You And I, Turn The Night Up y Only a Woman son los temas de este proyecto de incontestable éxito planetario.

El último álbum de estudio de Enrique es Final (Vol. 1), que lanzó en septiembre de 2021. En él se encuentran los temas Chasing The Sun, Te Fuiste, Pendejo, Unwell, All About You, Me Pasé, Súbeme La Radio, Duele El Corazón, El Baño, Move To Miami y el Bonus Track de El Perdón. Ahora se prepara para el lanzamiento de la segunda parte, que verá la luz en febrero de 2024.