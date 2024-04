Así es la vida de Enrique Iglesias ahora que ha decidido lanzar el último disco de su carrera

Enrique Iglesias no lanzará más discos. Así es la decisión tomada por el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias después de 30 años en la música. El intérprete de éxitos como Hero, Bailando o Súbeme la radio se despide de su carrera discográfica con la salida esta semana de su último disco, Final Vol.2. No obstante, no será su adiós de la industria. El artista internacional, de 48 años, seguirá lanzando canciones y haciendo conciertos, tal y como él mismo ha indicado. "El mundo ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que la concebíamos antes", ha anunciado tras lanzar el que será "su último disco", formado por 10 canciones, entre ellas, Así es la vida con la argentina María Becerra, Fría con Yotuel, y Space In My Heart, con la estadounidense Miranda Lambert.

-Qué significa que Enrique Iglesias haya vendido todo su catálogo musical y sus derechos de imagen

"Para mí hacer música es una cuestión de energías y siempre he buscado trabajar con gente a la que admiro y con quién siento que puedo crear libremente”, indicó al hablar de los artistas que le acompañan en esta despedida discográfica. "Ese es el caso de María (Becerra), a quien considero una gran artista, y de Belinda, cuya carrera he seguido desde hace años. Eso sin hablar de una gigante del country como Miranda Lambert, Yotuel, y El Alfa". El cantante desea seguir lanzando nuevos temas, pero sin la necesidad de hacer un disco. "¡Me encanta componer! De hecho estoy en el estudio a diario escribiendo y grabando nuevas canciones" revela sobre su rutina del día a día.

Pero es indudable que la vida de Enrique Iglesias ha cambiado desde que tiene hijos, los mellizos Lucy y Nicholas, de seis años, y la pequeña Mary, de cuatro, junto a su pareja Anna Kournikova, con la que comenzó a salir en 2001. Estar en casa con ellos es "un regalo". "Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz", contaba el hijo de Isabel Preysler a la periodista Maity Interiano. "Es increíble verlos crecer". La gran estrella internacional contaba que lo más difícil era separarse de sus pequeños cuando sus compromisos profesionales lo requerían. "Es difícil dejarlos dos días o dos semanas. No es fácil", señalaba el ganador de cinco Grammy Latinos y cinco premios Billboard, que ahora sí dejará atrás lo que conlleva hacer un disco como es el lanzamiento, la promoción y la gira.

Pero lo que no puede negar es que tiene alma de artista, le encanta componer y sus presentaciones ante sus fans es algo que "le aporta mucha alegría" y por tanto no va a cesar en su empeño de estar cerca del público. Lo más importante para él es poder disfrutar de su éxito al lado de su pareja y sus tres hijos. Durante su última gira Trilogy junto a Ricky Martin y Pitbull, los hijos del cantante pudieron ver algunos de los ensayos de los shows de su padre. Nicholas, uno de los mellizos, quedó completamente fascinado. "Mi hijo, cuando me vio en el ensayo, fue como: ¿Qué? Porque me ha visto en muchos vídeos actuando, pero ver en persona la producción y las luces fue como 'oh, Dios mío'. Era como ver a un extraterrestre o un ovni, en el buen sentido. Estaba asombrado", contó en Today. Ellos son sus fans número 1, se saben sus canciones y tienen una de ellas entre sus favoritas. "Siempre que voy a recogerlos al colegio, Mary empieza a cantar I Like It, y luego empiezan a cantarla todos juntos. Es lo más bonito del mundo. Es su canción favorita".

-Las canciones inolvidables que Enrique Iglesias ha vendido en la cuenta atrás para su retirada de los escenarios

La carrera de Enrique Iglesias no ha terminado, ni mucho menos. Al cantante le fascina ser productor y compositor, una labor que continúa en su día a día a pesar de que muchas voces pensaran en una retirada después de que el hermano de Tamara Falcó se sumara al club de los artistas internacionales que han decidido vender su catálogo musical y los derechos de su nombre e imagen. El cantante vendió su gran discografía formada por once álbumes de estudio, cinco álbumes recopilatorios, más de cincuenta sencillos y más de cincuenta videoclips por un precio estimado de más de cien millones de euros y entregó los futuros ingresos que se generen, así como el derecho a decidir qué uso se le da a los temas. El ganador de dos World Music Awards se convirtió en el primer artista español en realizar esta operación. El futuro de Enrique Iglesias no solo es la música, es socio desde hace años de Pau Gasol y Rafa Nadal en la cadena de restaurantes Tatel.