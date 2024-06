Tras dos años de ausencia, Anna Kournikova publica nuevas fotografías de Enrique Iglesias y sus tres hijos por un motivo muy especial

Enrique Iglesias es uno de los rostros más conocidos a nivel mundial del panorama musical. Pero a pesar de ello, es muy celoso de su intimidad y tanto él como su pareja, mantienen lejos de los focos su vida privada y sobre todo, a sus tres hijos. Prueba de ellos es que Anna Kournikova llevaba sin publicar nada en su perfil público dos años, concretamente desde el 8 de mayo de 2022. Hasta este domingo, que ha regresado a las redes por un motivo muy especial: felicitar el día del padre al artista.

"Feliz día del padre a mi hombre, Enrique Iglesias", ha escrito Anna Kournikova junto a una cara con los ojos en forma de corazón. Una felicitación que ha aprovechado para generalizar y congratular a todos los progenitores del mundo: "Feliz día a todos los papás". Unas palabras cargadas de cariño que además ha acompañado con tres significativas fotografías, una con cada uno de sus hijos.

En la primera instantánea el artista, que el pasado miércoles 8 de mayo cumplía 49 años, aparece junto a Nicholas, uno de los mellizos de seis años y que ¡es igualito a su padre!. Ambos salen en el selfie muy sonrientes antes de montarse en un avión privado. Durante su última gira Trilogy junto a Ricky Martin y Pitbull, los hijos del cantante pudieron ver algunos de los ensayos de los shows de su padre y el pequeño quedó completamente fascinado. "Mi hijo, cuando me vio en el ensayo, fue como: ¿Qué? Porque me ha visto en muchos vídeos actuando, pero ver en persona la producción y las luces fue como 'oh, Dios mío'. Era como ver a un extraterrestre o un ovni, en el buen sentido. Estaba asombrado", contó el artista en Today.

En la siguiente imagen aparece el intérprete de Súbeme la radio junto a la melliza de Nicholas. Una preciosa instantánea de padre e hija en la que Enrique Iglesias y Lucy, de 6 años, aparecen riéndose y disfrutando de su compañía mutua. La tercera fotografía es una imagen muy tierna en la que aparece Mary, de cuatro años, la menor de los hijos de Enrique Iglesias y la modelo, abrazando a su padre por la espalda. Durante la entrevista en Today, el cantante declaró que sus fans número 1 son sus niños y que se saben todas sus canciones y que incluso, tienen una favorita: "Siempre que voy a recogerlos al colegio, Mary empieza a cantar I Like It, y luego empiezan a cantarla todos juntos. Es lo más bonito del mundo".

Es indudable que la vida de Enrique Iglesias ha cambiado desde que tiene tres hijos con Anna Kournikova, con la que comenzó a salir en 2001. "Ser padre me ha cambiado la vida y soy feliz. Es increíble verlos crecer", contaba el hijo de Isabel Preysler a la periodista Maity Interiano. De hecho, la gran estrella internacional confesó que lo que más le costaba de su carrera profesional era separarse de sus pequeños: "Es difícil dejarlos dos días o dos semanas. No es fácil".

A pesar de ello, el ganador de cinco Grammy Latinos y cinco premios Billboard es un apasionado de su carrera y de la música. Le fascina ser productor y compositor, una labor que continúa en su día a día a pesar de que muchas voces pensaran en una retirada después de que el hermano de Tamara Falcó se sumara al club de los artistas internacionales que han decidido vender su catálogo musical — compuesto por once álbumes de estudio, cinco álbumes recopilatorios, más de cincuenta sencillos y más de cincuenta videoclips por un precio estimado de más de cien millones de euros —y los derechos de su nombre e imagen.