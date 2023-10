Enrique Iglesias habla como nunca de su relación con Anna Kournikova: sus comienzos y el secreto de su éxito

Si de algo puede presumir Enrique Iglesias, además de su arrollador éxito musical y su talento vocal e interpretativo, es de haber construido una preciosa, numerosa y unida familia junto a su pareja, Anna Kournikova. Pese a que siempre han llevado su intimidad y los aspectos más privados de su vida bajo el paraguas del más absoluto hermetismo, ambos están orgullosos del fantástico clan que han creado de la mano de sus tres hijos, los mellizos Nicholas y Lucy, de 5 años, y la pequeña Mary, de 3. Ahora, pasadas más de dos décadas desde que los caminos del artista madrileño y la extenista se cruzaran por primera vez, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha recordado los inicios de su sólida y admirada historia de amor, una relación en la que sigue completamente volcado.

Una gran etapa sobre los escenarios

Inmerso en la gira conjunta de conciertos que ha arrancado este 14 de octubre de la mano de los icónicos cantantes y grandes amigos Ricky Martin y Pitbull, The Trilogy Tour, cuya última parada ha sido Nueva York este jueves 26 de octubre, el hermano de Tamara Falcó se ha sincerado para hablar de su romance con la mujer de su vida. Con motivo de la promoción de la emocionante tournée de espectáculos, que únicamente cuenta con fechas en Estados Unidos y Canadá y que pondrá su broche el próximo 10 de diciembre en Vancouver, Enrique, que acostumbra a ser muy reservado y discreto, se ha abierto en canal para desvelar algunos detalles de su vida familiar y de su adorada Anna, además de echar la vista atrás para hacer un repaso por sus hits, desde su primer single en inglés hasta sus letras más sensuales pasando por sus sonadas colaboraciones, y algunas de sus anécdotas más curiosas.

El 2001 fue el año que unió al artista y la modelo rusa, que se conocieron con motivo del rodaje del videoclip de la canción de la estrella del pop latino Escape, un "hito" que dio un vuelco total a su vida "de una forma que ni tan siquiera imaginaba". Por aquel entonces, él tenía 26 años y ella 20, dos jóvenes de incontestable belleza, caracter risueño y soñador con prometedoras carreras y fama mundial que conectaron hasta el punto de volverse inseparables. Ahora, más de veinte años después de aquel mágico e inolvidable instante, Enrique ha reflexionado sobre su idilio, una relación que han sabido cuidar y priorizar para que funcione: "Aprendes sobre la marcha. Tienes tus buenos y malos momentos y si puedes superar los malos momentos, llegarás a los realmente buenos", ha expresado a la revista People, entrevista en la que ha remarcado que la exdeportista y él "crecieron" juntos entre los flashes y el peso del escrutinio público, lo cual les convirtió en un cable a tierra mutuo y sentó las bases de lo que son hoy en día.

El orgullo por su familia, sus fans número uno

La empatía y la complicidad que hubo siempre entre Enrique y Anna jugó a su favor desde el primer momento, pues, aunque procedían de mundos diferentes, se entendían a la perfección el uno al otro: "Ella sabía cómo era mi mundo. Yo sabía cómo era su mundo. Así que esa comprensión ayudó mucho", ha señalado, al tiempo que ha rememorado que comenzaron a conectarse "poco a poco" y "nos volvimos más y más fuertes". Orgulloso del amor que han cultivado a lo largo de los años y de los niños que han traído al mundo, que son sus mayores admiradores, pero realista al mismo tiempo con la incertidumbre que va ligada al futuro, ha remarcado que "mucha gente dice 'oh, bueno, sé que esta es la persona con la que voy a pasar el resto de mi vida'; estoy de acuerdo con eso, pero, al mismo tiempo, nunca sabes adónde te llevará la vida y qué puede pasar".

El intérprete de éxitos como Bailando, El perdedor o Duele el corazón, que el pasado mes lanzó Así es la vida junto a la compositora argentina María Becerra, un canto a vivir el momento con la gente a la que quieres pese a las sombras que en ocasiones nos nublan la claridad, ha confesado cuál es la canción favorita de sus hijos de su amplio repertorio: I like it. Un tema que reproduce siempre que tienen un mal día: "Y todos empiezan a cantarla y es muy lindo", ha dicho encantado con la etapa que atraviesa, en la que está "disfrutando cada día" y que llega meses después de superar un contratiempo de salud la pasada primavera, cuando tuvo que enfrentarse a una neumonía de la que está plenamente recuperado. Durante estas semanas de gira, en las que pasa mucho tiempo fuera de casa, ha reconocido que "los extraño mucho", pues aún no acuden a sus shows: "Siento que todavía no tienen la edad suficiente para viajar conmigo", ha concluido.

