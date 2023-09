Chábeli Iglesias recuerda cómo su hermano Enrique le ocultó a su padre que iba a ser cantante

Julio Iglesias cumplirá 80 años el próximo 30 de septiembre. Con motivo de su aniversario los homenajes al artista español más universal de todos los tiempos y con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo no dejan de sucederse. ¡HOLA! dedica la portada de esta semana a la leyenda de la música, un icono al que hemos visto triunfar a través de nuestras páginas y hemos sido testigos de los momentos más importantes de su vida. Anoche tuvo lugar la segunda parte del documental sobre Julio Iglesias en el programa de TVE Lazos de Sangre. Dos de sus hijos Chábeli y Julio Iglesias Jr. participaron en este espacio para contar las historias más fascinantes de la vida de su padre, muchas de ellas desconocidas, como el momento en el que su hermano Enrique ocultó a su padre Julio Iglesias que iba a ser cantante.

Escucha el podcast de ¡HOLA! 'Julio Iglesias, del hombre a la leyenda'

Chábeli recuerda cómo su padre compaginaba su carrera con el cuidado de tres adolescentes que comenzaban a vivir sus propias vidas. "Yo era un poco rebelde", señala la hija del cantante, "Julio se portaba muy bien" y Enrique "era el más gamberro", apunta Julio José. La hija de Isabel Presyler asegura cómo su padre nunca se imaginó que uno de sus hijos iba a seguir sus pasos en el mundo de la música: "La verdad que ninguno de nosotros lo pensamos, porque lo mantuvo en secreto hasta el último momento".

Chábeli y Julio José recuerdan cómo les cambió la vida el secuestro de su abuelo: 'Papá se obsesionó con nuestra seguridad'

En 1993 Enrique Iglesias con la ayuda de su niñera La Seño decide probar suerte en el mundo de la música. A Julio Iglesias le molesta porque no se lo dice, pero tampoco lo sabía su madre, Isabel Preysler. "Se entera primero la seño (Elvira Olivares, la persona que los cuidaba), y le empuja", revela Chábeli. "Le presta el dinero porque no era barato meterse en un estudio y grabar canciones", añade su hermano Julio, que le viene a la memoria el día que le enseñó una demo de Si tú te vas, su primer sencillo y la tremenda impresión que le causó. Ambos coinciden en señalar que el ocultarlo se debía a que no quería que le asociasen con su padre. "Yo creo que quería hacerlo solo para demostrar que podía hacerlo. Siempre ha sido muy independiente y muy trabajador", añade la esposa de Christian Altaba y reconoce que “el no saberlo fue lo que le molestó a su padre, fue lo más difícil”.

El conflicto se hizo público cuando Enrique Iglesias confesó su distanciamiento con su padre, un conflicto en el que estuvieron diez años sin hablarse. "Tuvimos una pelea por teléfono. Me dijo 'qué haces, tú estás loco, ¿por qué has hecho esto sin decírmelo? Yo soy el que estoy en la música...' Me peleé, hice las maletas y me fui de casa", contó el cantante de Bailando. Todos sus hermanos aplaudieron su increíble éxito, incluso su padre que según confiesa Chábeli "se siente orgullosísimo de todos sus hijos, pero es un competidor y quiere ganar y ser el primero", señalaba respecto a la rivalidad que existía entre padre e hijo. "A veces uno dice cosas, pero en el fondo del alma uno no siente. No estoy segura de si a mi padre le molestó que Enrique no le contase sus planes, pero lo que sí sé es que mi padre está orgullosísimo de él y de que los dos se quieren muchísimo.

Diez años después volvieron a reencontrarse en un concierto en Marbella, cuando Enrique se sentó entre el público para disfrutar del concierto de su padre. Esto supuso el fin de su supuesto enfrentamiento del que tanto se ha hablado. En palabras de quien bien les conoce, como son sus hijos Chábeli y Julio, padre e hijo sienten una gran admiración mutua.