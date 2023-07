Así es la discreta vida de Enrique Iglesias a los 48 años: volcado en su familia y alejado del foco mediático

Loading the player...

La presencia de Enrique Iglesias en la boda de su hermana Tamara ha sido una de las cuestiones más comentadas en los últimos días. Finalmente, Julio José Jr. confirmaba este viernes en el programa Y ahora Sonsoles que su hermano no asistirá a la boda. A mediados de mayo, Enrique tuvo un importante contratiempo de salud del que ya se encuentra plenamente recuperado: "Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y me han prohibido subirme al avión".

Más allá de su triunfal carrera musical, la vida personal del cantante siempre se ha caracterizado por la discreción. Julio José daba a entender en una entrevista que su hermano había pasado por el altar con Anna Kournikova: "Lo que no hizo es una boda grande". Sin embargo, no quiso profundizar más: “Enrique lleva con Anna muchos años y tiene tres hijos preciosos”, contestaba Julio José entre risas. Lo que sí es una certeza es que el artista vive volcado en su mujer, Anna Kournikova, con la que lleva más de dos décadas, y en sus tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de 5 años, y la pequeña Mary, que en enero cumplía tres años. Dale al play y no te pierdas el vídeo.

