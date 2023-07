Julio Iglesias Jr. da a entender que su hermano Enrique se ha casado con Anna Kournikova: 'Lo que no hizo es una boda grande

Enrique Iglesias (48) es uno de los cantantes más populares a nivel mundial, con millones de discos vendidos en todo el planeta. Pero a pesar de ese reconocimiento que le otorga el estatus de estrella internacional, el intérprete es muy celoso de su intimidad e intenta que su esfera personal siempre esté alejada del foco mediático. En sus más de dos décadas de relación con Anna Kournikova, a la que conoció en la grabación del videoclip Escape, el tercer hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler siempre ha jugado al despiste sobre si había pasado o no por el altar.

Unas dudas sobre su estado civil que se han acrecentado tras las palabras de su hermano Julio en el programa de Antena 3 Y Ahora Sonsoles. Invitado para hablar de la inminente boda de Tamara Falcó, el mediano de los Iglesias Preysler dejaba a todos sorprendidos con su respuesta sobre el intérprete de Bailando. “Enrique lo que no hizo es una boda grande”, ha confesado cuando la hija de Fernando Ónega le ha realizado una pregunta sobre cómo fueron los enlaces de sus hermanos.

La presentadora, muy desconcertada por esta respuesta, ha vuelto a preguntar sobre esta boda sorpresa, pero Julio Jr no ha querido dar más detalles. “Enrique lleva con Anna muchos años y tiene tres hijos preciosos”, ha contestado entre risas. Ante la insistencia de la periodista, el cantante ha hecho una última afirmación. “Sí, mi madre tiene a todos casados al menos una vez”, ha bromeado dando por zanjado el tema.

Lo que está claro es que el artista de Hero ha formado una familia de lo más bonita con la deportista, dando la bienvenida a sus tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, de cinco años y la pequeña Mary, de tres. Cariñosamente, Enrique llama a sus hijos “mis soles” y cuando comparte fotografías con ellos en sus perfiles públicos demuestra que es un papá muy divertido al que le encanta unirse a las travesuras de sus retoños.

Quedan menos de 24 horas para el enlace de Tamara Falcó e Iñigo Onieva en el Palacio de El Rincón, una joya arquitectónica del siglo XIX que es propiedad de la marquesa de Griñón y Manuel Falcó. Todos sus amigos y familiares se preparan para la que será la boda del año, pero habrá un gran ausente, su hermano mayor Enrique Iglesias, que no es muy aficionado a este tipo de eventos sociales. “Mi hermano no viene porque no le gustan las bodas, no estuvo ni en la mía”, ha explicado Julio José.

