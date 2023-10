El lado más desconocido de Tamara Falcó: dos grupos de WhatsApp con sus hermanos y 'piques' con Enrique Iglesias

El 20 de noviembre de 1981 llegó al mundo Tamara Falcó, la única hija en común de Isabel Preysler y Carlos Griñón. Y es precisamente esa fecha el punto de partida de El musical de tu vida, que este miércoles ha tenido como protagonista a la marquesa de Griñón, quien se ha mostrado encantada ya que, según le ha reconocido a Carlos Sobera, le encantan este tipo de espectáculos. El programa ha supuesto un viaje a lo largo de sus casi 42 años en el que la colaboradora televisiva ha contado los detalles más desconocidos, como la relación que tiene con sus ocho hermanos, las anécdotas que ha vivido con ellos en la intimidad, los rasgos de personalidad que ha heredado de sus padres y las visitas que hacía a casa de Julio Iglesias.

La aristócrata ha explicado que nunca fue una niña tímida, pero sí era "muy obediente, un poco chivata y estaba llena de emociones". Relata que tuvo una infancia "feliz", marcada por la alegría que producía en su hogar crecer como una familia numerosa. "Siempre me he llevado fenomenal con mis hermanos. Con Julio mejor que con Enrique porque me hacía rabiar mucho, como le había destronado todo el día estaba chinchándome, y yo también a él. Con Ana me encantaba estar porque era como una muñequita", ha explicado. Además, pasaba más tiempo con sus hermanas porque los chicos estaban volcados en el deporte y les gustaba practicar juntos actividades como el esquí, esquí acuático, tenis y windsurf.

Para Tamara fue muy triste cuando sus hermanos mayores se fueron a vivir a Estados Unidos, pero en verano se reencontraba con ellos ya que cruzaba el Atlántico y se alojaba en la casa de Julio Iglesias. La distancia nunca hizo mella en su relación, que sigue siendo excelente. De hecho, la propia diseñadora ha contado que tiene dos grupos de WhatsApp: los Falcó y los Preysler. Además, tiene anotadas en un calendario todas las fechas de cumpleaños (incluídas las de sus cuñados, cuñadas y sobrinos) para no olvidarse. "Tengo tanta familia que me tengo que organizar", ha indicado divertida.

En el espacio de Mediaset ha intervenido desde Miami Julio Iglesias Jr, que ha contado que en el grupo que tienen a veces se sale porque sus hermanos hablan mucho. "Me salgo del chat y a los tres minutos Tamara me añade", ha dicho. En la conversación, la aristócrata ha recordado una broma que le hicieron a Chábeli. "Llegó con una foto de un niño y le dijo: 'No se lo digas a mami, pero este hijo es mío'. El chico tenía 14 años. Mi hermana tardó exactamente cinco minutos en llegar llorando a decirle a mi madre que Julio tenía un hijo", ha dicho sin contener la risa.

El parecido con sus padres

Mientras que físicamente es muy parecida a su madre, que guarda en álbumes las publicaciones en las que ha salido la familia, Tamara asegura que personalmente es una mezcla entre Isabel Preysler y el recordado Carlos Falcó. "Soy 50%, realmente lo pienso. Creo que tengo unas cosas muy filipinas y el humor de mi padre. Él se llevaba muy bien con casi todo el mundo.

