El actor de 'Sobrenatural' Mark Sheppard, de 59 años, al borde de la muerte tras sufrir seis infartos masivos

El actor Mark Sheppard, popular por su papel en la serie Sobrenatural, ha estado a punto de morir después de sufrir seis infartos masivos en un día. El intéprete británico, de 59 años, tuvo que ser reanimado hasta en cuatro ocasiones por los sanitarios que le atendieron en el servicio de emergencias y lograron salvar su vida. Los hechos ocurrieron mientras el artista se encontraba en su casa de Mullholland Drive en Los Ángeles y se preparaba para salir a una cita, cuando de pronto se desplomó y cayó al suelo de forma fulminante. La rapidísima intervención de su esposa y de los sanitarios pudo revertir la grave situación en la que se encontraba y en la que estuvo a punto de perder la vida.

El actor ha querido contar él mismo qué ocurrió y cómo se encuentra después de haber pasado las horas mas críticas de su vida. "¡No os lo vais a creer! Ayer estaba a punto de salir para una cita cuando me desplomé en la cocina. Seis infartos masivos después, y tras ser resucitado de la muerte cuatro veces, aparentemente tenía un bloqueo del 100% en mi LAD (siglas en inglés que se refieren a la arteria descendente anterior izquierda)", confesaba mientras mostraba su inmenso agradecimiento a su mujer y a todos los equipos médicos que le salvaron la vida. “Si no hubiera sido por mi esposa, el servicio de emergencias de Mulholland y el increíble personal del hospital St. Joseph’s, no estaría escribiendo esto. Mis posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Me siento genial. Agradecido una vez más", señaló el actor, casado con Sarah Louise Sheppard, y padre de una hija, Isabella Rose, de siete años. Sheppard también tiene otros dos hijos, Max y Will, de un matrimonio anterior con Jessica Sheppard, de quien se divorció en diciembre de 2014.

El actor, conocido por su papel de Crowley en la serie Sobrenatural, participó en otros proyectos como Las reglas del juego, Galactica, estrella de combate o Doom Patrol. Sheppard continúa su recuperación en el hospital Provodence St Joseph de California y ha recibido el apoyo de su amigos y compañeros de profesión. "No tienes por qué hacer siempre lo máximo y lo más espectacular! ¿Seis infartos? Dos o tres habrían sido bastante impresionantes. Vale, nos has impresionado bastante. Ahora para, cúrate y vuelve al camino con nosotros. Te quiero, tío", señalo MIsgha Collins, su compañero en la serie 'Sobrenatural' El actor John Barrowman también le trasladó sus buenos deseos. "Si hay algo que necesites o que pueda hacer, házmelo saber", dijo el intérprete de Doctor Who. “Estoy a sólo un pequeño viaje de distancia. Por favor, haz todo lo que te digan para curarte y mejorar". Matt Bomer, su excompañero en White Collar , también intervino para decirle: "Me alegro de que estés bien, Mark". Sheppard dijo que está en plena recuperación. "Me siento genial”, escribió. "Agradecido una vez más. ¡A casa mañana!", respondió.

