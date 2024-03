Muere a los 68 años la actriz Rosalía Dans, de 'Amanece, que no es poco' y 'Los gozos y las sombras'

Rosalía Dans (A Coruña, 1955) ha fallecido este lunes en Madrid a los 68 años. Hija de la artista gallega María Antonia Dans, alcanzó una gran popularidad en los años 80 gracias a su papel de Rosario en Los gozos y las sombras, la adaptación en cine para su emisión en televisión de la célebre trilogía del mismo nombre de Gonzalo Torrente Ballester. Un drama rural que tiene lugar en Pueblanueva del Conde, un pueblo gallego imaginado por el autor, entre 1934 y 1936, con la Segunda República de fondo.

Dirigida por Rafael Moreno Alba y producida por Jesús de Navascués, Los gozos y las sombras se estrenó el 25 de marzo de 1982 en Televisión Española, momento en el que los espectadores se convirtieron en testigos de las tensiones entre caciques y trabajadores, las luchas sociales y sindicales, la violencia y las pasiones que dan cuerpo a la serie. Completaban el reparto grandes actores y actrices: Charo López, Eusebio Poncela, Carlos Larrañaga y Amparo Rivelles.

Rosalía Dans también trabajó en otras ficciones como Anillos de oro (1983), Goya (1985), Las aventuras de Pepe Carvalho (1986) o Lorca, muerte de un poeta (1987). En la gran pantalla participó en Amanece, que no es poco (1989), la memorable película de José Luis Cuerda. A principios de los años 90, se retiró de la interpretación y se dedicó a la pintura y a escribir poesía.

A pesar de haber pasado buena parte de su vida en Madrid, Rosalía Dans seguía muy unida al municipio gallego de Curtis, situado en la provincia de A Coruña y perteneciente a la comarca de Betanzos.

Precisamente, el pasado miércoles se inauguró la casa-museo dedicada a su madre, un proyecto muy especial en el que colaboró activamente. Estaba invitada al acto, pero no pudo asistir por motivos de salud y disculpó su ausencia con esta breve nota escrita a mano: "Estimados amigos: Me hubiera gustado compartir con vosotros este día señalado, pero mi estado de salud no me lo permite. Ha sido para mí un motivo de orgullo formar parte del equipo de este proyecto, que no solo aportará obras pictóricas de mi madre, sino, que servirá de galería a otros artistas. Creo que esta alternancia dotará de vida y movimiento al museo, haciéndolo más dinámico y sostenible. Sin más que añadir, me despido de Curtis y curtienses. Siempre en el corazón, Rosalía".

En un comunicado, el Concello de Curtis ha mostrado sus condolencias por la muerte de una mujer que "siempre mostró un constante interés, dedicación y compromiso en el bienestar del pueblo y los curtienses". También ha lamentado su partida el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. "Hace unos días inauguramos la Casa de María Antonia Dans en Curtis con la lectura de una emotiva carta escrita por su hija Rosalía, clave para el proyecto. Hoy nos deja. Nos queda este legado familiar y todo su trabajo como actriz y como pintora. DEP", ha escrito.

La Academia Galega do Audiovisual ha añadido: "Lamentamos el fallecimiento de Rosalía Dans, actriz muy popular en los años 80 gracias a su trabajo en series como Los gozos y las sombras y Anillos de oro o películas como Amanece, que no es poco. Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. DEP". Desde la Unión de Actores y Actrices han dicho: "Muere a los 68 años la actriz Rosalía Dans. Desde la Unión nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de la actriz. Descansa en paz".