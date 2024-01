Ioan Gruffudd, 'Los 4 fantásticos', se compromete dos años después de su polémica separación

Han pasado dos años desde que el actor Ioan Gruffudd, de 50 años, saltara de los titulares por sus papeles en el cine al centro de la polémica. El intérprete, protagonista entre otros títulos de Los 4 fantásticos, acaba de dar una nueva oportunidad al amor, demostrando que deja atrás la intensa controversia que vivió con su exmujer. Ha anunciado su compromiso con Bianca Wallace, de 31 años, mostrando una tierna foto de ambos en la que se puede apreciar el impresionante anillo de compromiso que le regaló a su novia. "La cosa más preciosa ha sucedido" escribe. Se les muestra a punto de besarse mientras Bianca enseña el anillo, con una piedra verde flanqueada por dos diamantes.

El camino de la pareja hasta aquí no ha sido desde luego sencillo. Se han tenido que enfrentar a las especulaciones y los duros ataques de Alice Evans, con quien Gruffudd estuvo casado durante veinte años y que es la madre de sus dos hijas. La separación del actor y Evans, también actriz, causó sorpresa en un primer momento, pero nada comparado con lo que ocurrió meses después cuando Gruffudd compartió la primera imagen con su nueva pareja. "Gracias por hacerme sonreir otra vez" escribía. No sentó bien a su ex esta declaración a la que respondió con una durísima acusación. Evans aseguró que su marido le había sido infiel durante al menos tres años y le reprochaba que no se preocupaba por sus hijos.

Una separación que empeoró con el paso del tiempo

Las duras palabras no terminaron con el paso de los meses, hasta el punto de que Gruffudd pidió en febrero de 2022, un año después de solicitar el divorcio, una orden de alejamiento contra su exmujer. Según contó el intérprete, cuando le pidió el divorcio a su ex esta le dijo que si la dejaba empezaría a difundir historias falsas sobre él y que destruiría su carrera. Algunas de estas amenazas las materializó en los comentarios que publicó en redes, contó el artista. De nuevo Evans se defendió, argumentando que su exmarido mentía pues ella no había "amenazado, ni molestado ni interrumpido la paz de nadie".

Cuando parecía que las cosas por fin se habían calmado, en junio de 2023 trascendió que la hija mayor del actor, Ella, de 13 años, había pedido una orden de alejamiento contra la nueva pareja de su padre Bianca Wallace. El motivo de la denuncia tiene que ver con un supuesto incidente ocurrido en la casa del actor en el que Ella dijo que Bianca la acosó. En marzo de 2021 Ioan solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables, revelando que se había separado de Alice Evans un mes antes de hacer pública su situación. En aquel entonces emitieron un comunicado que señalaba: "Como pueden imaginar, estos son momentos increíblemente difíciles para nuestra familia y nos mantenemos comprometidos con nuestros hijos. Gracias por respetar nuestra privacidad".

En ese primer momento, Alice contó que no entendía lo que había ocurrido: "Me han entregado los papeles de la petición de divorcio y vino de la nada, no voy a llorar. Pero hemos estado veinte años juntos, tenemos dos increíbles niñas. No sé por qué". La pareja se había conoció en el set de la película 102 dálmatas en el 2000. El flechazo entre ambos fue instantáneo y siete años después se casaron. Tienen dos hijas Ella Betsi Janet, que nació en 2009 y Elsie Marigold, nació en 2013.